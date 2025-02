Fa solo 300 km in autostrada la Model 3 Performance…

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Fa solo 300 km in autostrada la mia Tesla Model 3 Performance…Arriva un’altra lagnanza sulla presunta “immaturità” dell’elettrico per i lunghi viaggi. È proprio così? Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Fa solo 300 km in autostrada, non è stato un acquisto azzeccato…

“Vi scrivo riferendomi al vostro articolo in cui un possessore di una ID.3 Volkswagen lamenta la poca economia della sua auto, specie in autostrada. In effetti ciò che ha lamentato è la realtà per chi possiede una auto elettrica. Il sottoscritto è in possesso di una Tesla LR Performance acquistata a marzo 2023. Autonomia dichiarata 513 km (batteria da 75 kWh).Ho percorso già oltre 32.000 km e ho avuto modo di capire quale sia in effetti la reale autonomia. In autostrada, su cui ho percorso il 70% dei km, l’autonomia non va oltre i 300 km, con una media della velocità tra i 110/130. Sul ciclo urbano ed extraurbano io continuo a credere che possa fare almeno forse 400 km. Ho già percorso il tratto Bergamo/Enna ben 9 volte in entrambi i sensi. E ho avuto modo di collaudare L’effettiva autonomia e per un veicolo che ha un costo importante, allo stato attuale non mi sembra sia stata una scelta azzeccata“.

Faccio viaggi di 1.500 km, servono ben 5 soste da Bergamo alla Sicilia

“E non voglio citare i costi della ricarica di cui occorre tenere conto, fermo restando che a casa ricarico con la mia walbox. Mi associo al lettore di cui sopra laddove lamenta le troppe soste. I miei viaggi sono di circa 1.500 km per tratta. Devo fermarmi partendo col 100% dopo 270/280 arrivando con il 10/20% di batteria. Infine per arrivare a destinazione almeno 5 soste (Tesla Supercharger). Uso abbonamenti solo all’arrivo perché sono costretto, in quanto i Supercharger in Sicilia sono a Catania e Palermo (Regione dimenticata) e le stazioni fast sono una chimera. Concludo che sto valutando alla fine dei 5 anni di non riscattarla. L’unica nota positiva è la performance di guida, zero costi di manutenzione (per ora). In attesa di un vostro riscontro, invio cordiali saluti“. Filippo Ferreri

Risposta. Ci viene in mente un vecchio proverbio, oggi politicamente scorretto, quello che recita “bisogna scegliere: o la botte piena o la moglie ubriaca“. Comprando un’auto, devi valutare qual è la versione più adatta all’utilizzo che ne intendi fare. E nel caso della Tesla Model 3, se viaggi per centinaia di km, è sicuramente la Long Range RWD a trazione posteriore, che dichiara un’autonomia di 702 km. Mentre la Performance a trazione integrale ne dichiara solo 528 e costa anche parecchio di più, oltre a consumare di più (14,0 kWh/100 km contro 12,5). Vuol dire fare almeno un paio di soste in meno nel suddetto viaggio di 1.500 km.

