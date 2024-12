Fa paura il 2025 ai big dell’auto, altro che 2035

Mancano pochi giorni al 2025 e Fusilli fa presente quanto l’anno sia delicato dal punto di vista dei costruttori, già provati dal calo di vendite di quest’anno: “C’è un clamoroso errore di prospettiva quando si parla di crisi dell’auto europea. Si parla tanto del 2035, la data che dovrebbe segnare la fine delle vendite di vetture con motore endotermico nell’Unione Europea (ma non la loro circolazione, va ricordato). Ma non si guarda ad una pericolosa scadenza molto più vicina: il 2025, anno in cui scatteranno i nuovi limiti imposti dalla regolamentazione CAFE (Corporate Average Fuel Economy)“. Che cosa accedrà dunque l’anno prossimo?. ” In base alla normativa, le Case europee dovranno ridurre le emissioni medie dei veicoli nuovi da 116 grammi/km a 94,6 g/km. L’eventuale mancato rispetto dei limiti può portare a sanzioni fino a 95 euro per ogni grammo per km in eccesso, moltiplicato per il numero di veicoli commercializzati. Di fatto verrà richiesto all’industria europea di immatricolare più del 20% di vetture elettriche.

Fa paura il 2025 – Due scenari: o paghi maxi-multe o riduci la produzione