Fa 6 mila km/mese, che auto scegliere? Vaielettrico risponde

Fa 6 mila km al mese e vorrebbe un’auto elettrica, ma quale scegliere? Con la domanda di Giorgio proseguiamo il nostro botta e risposta con i lettori.

Fa 6 mila km al mese e sta pensando a una e-Up

Salve, vi espongo le mie necessità. Per lavoro faccio ogni giorno minimo 250 km 125+125km a/r. Circa 6000 km al mese. attualmente la ditta mi da una Clio con Arval. Ho una colonnina pubblica vicino casa e al lavoro ho a disposizione sia 220 v 16 A che 380 V. quindi potrei ricaricare sia all’andata che al ritorno. Che macchina scegliere ? Una Volkswagen e-Up mi piacerebbe. Giorgio Sette.

Risponde Paolo Mariano. Se percorre ogni giorno 125 km per recarsi sul luogo di lavoro, tendo a immaginare che questi km siano di autostrada. Una Volkswagen e-Up (qui in uno dei nostri test di consumo con temperature invernali) sulla carta può garantire, anche d’inverno, di poter coprire, a normali velocità da codice, la distanza. Sarebbe tuttavia preferibile far poi montare una wallbox in azienda in modo da poter sfruttare la ricarica a 7,4 kW durante la permanenza al lavoro. Vedrei però, con la scelta di questo modello, un problema sulla gestione della ricarica presso il domicilio. Dice di avere una colonnina pubblica vicino casa. Immagino quindi che non abbia la possibilità di ricaricare in garage. Tenga presente che è sconsigliabile basare i suoi spostamenti su un’infrastruttura della quale non ha il controllo esclusivo. Quando lei rientra a casa la sera, deve poter avere la certezza di poter ricaricare. E quella colonnina la potrebbe trovare occupata o temporaneamente non funzionante. Inoltre, se anche questo non accadesse mai, quella colonnina è appunto pubblica, e non privata. Per cui non sarebbe corretto monopolizzarne l’utilizzo.

Fa 6 mila km al mese: serve un’auto con più autonomia

Ultimo, ma non meno importante aspetto: una ricarica di circa 5 ore ripristinerebbe totalmente la batteria. Immaginando che lei rientri ad esempio la sera diciamo alle 20.00 e colleghi l’auto in carica, dovrebbe andare a scollegarla all’una del mattino per parcheggiarla poi in un altro posto. Gli stalli infatti possono essere occupati solo per il tempo necessario alla carica, non oltre. E rallentare la potenza di assorbimento per garantire che la ricarica continui fino al mattino non è un comportamento corretto. Tuttavia, al di là di questi aspetti, dobbiamo anche considerare che Volkswagen e-Up non nasce esattamente con l’autostrada come suo habitat naturale, al di là dell’autonomia. Se lei fa 6 mila km al mese, idealmente dovrebbe a mio avviso rivolgersi a modelli del segmento C, la cui autonomia garantisca il percorso lavoro – casa – lavoro (250 km di autostrada), più i suoi spostamenti extra nel luogo dove vive. Tipicamente guarderei ad auto elettriche la cui autonomia omologata non sia inferiore ai 400 km. Restando in casa Volkswagen, una ID.3. O almeno punterei su modelli come la Renault Zoe, che sfiorano questo range (393 km nella versione con batteria da 52 kWh).

A certe condizioni l’elettrica non è consigliabile, a meno…

Diversamente potrebbe andare incontro ad alcuni disagi o a veri e propri problemi. Non ha la possibilità di installare un punto di ricarica presso il suo domicilio? O modelli di categoria superiore a e-Up non sono ipotizzabili? Forse eviterei per il momento la scelta di un’elettrica. Ma se posso darle un consiglio si assicuri che in azienda effettuino correttamente i calcoli sui costi dell’elettrica rispetto alla controparte termica. Potrebbero scoprire di poterle offrire di più spendendo meno. Nella maggior parte dei casi nemmeno le aziende sono abituate a pensare al costo dell’auto come una componente del costo totale. E se lo fanno non realizzano immediatamente che i costi di gestione di un’elettrica sono inferiori a quelli della controparte termica.

Un noleggio a lungo termine? Non ci siamo ancora…

Lei fa 6 mila km al mese, 72.000 km all’anno. Purtroppo, soprattutto con questi chilometraggi, a oggi il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica nella maggior parte dei casi non è conveniente rispetto all’acquisto. I noleggiatori, non disponendo di un grande “storico” del valore residuo (l’usato) delle auto elettriche dopo 3-4 anni di utilizzo. E finiscono per assegnare prudenzialmente valori residui molto bassi. E questo si riflette negativamente sugli importi dei canoni. Dico purtroppo perché la propensione all’acquisto di un’auto da parte delle aziende è bassa. Le aziende ragionano sempre guidate dalle dinamiche legate all’auto termica. E in questo momento, come già visto, vista la normativa fiscale, finiscono in molti casi per noleggiare auto ibride plug-in. Ma un ruolo importante nell’informazione ai fleet manager lo possono avere anche i dipendenti, che come lei dispongono di auto aziendale. Se, a loro volta, sono informati e si prendono il tempo per farsi qualche conto.

