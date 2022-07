Fa 100 mila km all’anno, c’è un’elettrica per lui?

Fa 100 mila km all’anno e, dovendo cambiare l’auto, Massimiliano sta pensando a un’elettrica. Quale modello può fare per lui? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it.

Fa 100 mila km…/ Devo sostituire il diesel

“L eggo sempre con molta attenzione i vostri articoli e cerco di tenermi aggiornato. In questo momento devo decidere di sostituire l’auto diesel 2.000 che, dopo 5 anni, ha percorso 491.000 km. Premetto che i tagliandi li faccio ogni 50.000 km, la distribuzione dopo 250.000 km e le gomme durano in media 70.000 km. Faccio l’agente di commercio e mi sposto in tutta Italia. Normalmente ho 4 appuntamenti al giorno. Ho comprato una “semestrale” e ho speso 38.000 euro e il valore residuo è di 3.000 euro. Secondo voi quale auto elettrica potrebbe essere più adatta? Vi ringrazio anticipatamente “ . Massimiliano Dal Pont

Per questo uso solo 3 modelli sotto i 50 mila euro

Risposta. Le auto elettriche che fanno al caso suo, con almeno 500 km di autonomia omologata (ma in autostrada ne fanno meno…) costano più dei 38 mila euro che Lei ha speso. Nella tabella abbiamo fatto una selezione con 10 di questi modelli: come può vedere, solo tre hanno prezzi di listino inferiori a i 50 mila euro. Si parte dai 43.450 euro della Volkswagen ID.3 (544 km con un “pieno”), per poi salire ai 46.350 euro della Cupra Born (548 km) e ai 48.400 euro della Skoda Enyaq. Tenga conto, però, che i costi di gestione di un’auto elettrica sono decisamente inferiori (con un normale abbonamento per la ricarica). E che la qualità del viaggio è nettamente superiore (senza rumore e vibrazioni ci si stanca molto meno), anche per la piacevolezza di guida. Dall’altra parte, però, le soste per rifornire durano di più, non meno di 20-30 minuti.