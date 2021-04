Extreme E, via alle gare per Suv elettrici da fuori di testa

Extreme E: via al campionato off-road per SUV elettrici. I team in gara nei luoghi più remoti del pianeta: deserto, foresta pluviale, ghiacciai, oceano e Artide.

Extreme E: si parte nel deserto dell’Arabia

Si parte sabato 3 aprile in Arabia Saudita, non solo per offrire divertimento e adrenalina, ma anche sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico. Nove i team in lizza. Il format prevede due giorni di gara, con turni di qualifiche il sabato e semifinale, Crazy Race e finale la domenica. Ogni gara è composta da due giri, uno per ciascuno dei due piloti del team (sempre uomo e donna in coppia). La stagione inaugurale del Campionato Extreme E (qui il sito) si svolge in cinque terreni di gara unici al mondo, per promuovere elettrificazione, sostenibilità e parità di genere. Alla gara in Arabia Saudita seguiranno le tappe di Lac Rose in Senegal, Kangerlussaq in Groenlandia, Pará in Brasile e la Terra del Fuoco in Argentina. Il Campionato Extreme E segna un nuovo capitolo del motorsport per CUPRA. La prima gara del Campionato sarà trasmessa domenica 4 aprile dalle ore 12 sul Canale 20 di Mediaset.

Equipaggi doppio misto, con stelle come Loeb e Button

Anche il campionato Extreme E nasce da un’idea di Alejandro Agag, che è anche il papà del Campionato mondiale di Formula E. E anche qui ha saputo portare al via campioni come Sebastian Loeb, un’icona del Mondiale Rallye, che correrà nel team del campione del mondo di F.1 Lewis Hamilton. O come Jenson Button, ex-stella della F.1. O come Carlos Sainz, padre del pilota ferrarista. Tra i team in gara c’è Cupra, marca spagnola del Gruppo Volkswagen. Il Suv schierato dal brand, la e-CUPRA ABT XE1 544CV, sarà in gara già nella prima tappa di Al Ula (Arabia Saudita), il deserto di sabbia più grande del mondo. I piloti sono Claudia Hürtgen e Mattias Ekström. La Hürtgen vanta una lunga esperienza nelle gare endurance, mentre Ekström porta in gara l’esperienza di campione di Rally Cross e DTM.

