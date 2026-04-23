Export EV cinesi: un vero boom a marzo. La spinta decisiva del caro petrolio













L’export di EV cinesi accelera con numeri record. A marzo la Cina ha spedito all’estero ben 349 mila tra elettriche e ibride plug-in, in crescita del 140% su base annua. A trainare il balzo non c’è solo la competitività industriale dei costruttori cinesi, ma anche il rialzo dei prezzi dei carburanti in diversi mercati globali, che sta riportando attenzione verso la mobilità elettrica.

Secondo i dati diffusi dalla CPCA, fonte autorevole per i dati sul mercato automobilistico passeggeri in Cina, i NEV (New Electric Vehicles) hanno coperto circa il 50% di tutte le esportazioni automotive cinesi del mese di marzo. Un segnale che mostra come il mix produttivo del Dragone stia cambiando rapidamente.

Geely corre, ma non mina la leadership BYD

Tra i gruppi più dinamici spicca Geely, che ha esportato 51 mila NEV, con una crescita impressionante del 479% anno su anno. Il colosso cinese è secondo per vendite totali e deve inseguire l’irraggiungibile BYD, che resta saldamente al comando: a marzo ha consegnato all’estero la bellezza di 120 mila NEV (+65,2%) su oltre 295 mila vendite totali.

Da registrare le buone prestazioni di alcuni marchi emergenti, come Leapmotor (+77,8%) e GAC Aion (+175%).

Il caro carburante riaccende l’interesse per le EV

Uno dei fattori che sta favorendo questa crescita è certamente l’aumento del prezzo del petrolio, legato alle tensioni sullo Stretto di Hormuz e ai timori sulle forniture energetiche globali. Il caro carburante sta spingendo molti consumatori a considerare il passaggio all’elettrico (Leggi) una necessità economica per ridurre i costi di esercizio.

Secondo alcune stime, un aumento di 1 dollaro per gallone della benzina può generare un incremento delle vendite EV intorno al 6%.

Un po’ come sta succedendo in Australia, uno dei mercati simbolo dell’avanzata cinese. Qui i brand del Dragone hanno ormai raggiunto una quota del 25%, interrompendo un predominio giapponese durato decenni. E il caro benzina, dicono i concessionari locali, sta portando ad un aumento delle richieste per auto elettriche intorno al 50%, soprattutto per uso urbano e pendolare.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Visti i risultati più che soddisfacenti, BYD ha già alzato il target export 2026 da 1,3 a 1,5 milioni di veicoli, mentre Geely, Leapmotor e GAC stanno ampliando la presenza internazionale.

Molto dipenderà dall’andamento del petrolio: se i prezzi resteranno alti per mesi, l’effetto sulle vendite EV potrebbe diventare strutturale. Se invece il rincaro rientrerà rapidamente, l’impatto rischia di essere temporaneo.