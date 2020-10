ExpoMove2021: Webinar su auto elettrica in Europa (8 ottobre)

In attesa di ExpoMove2021 gli organizzatori della manifestazione, si terrà a Firenze dal 13 al 15 maggio, hanno programmato 5 webinar dedicati alla mobilità elettrica.

Il primo appuntamento on-line è fissato per giovedì 8 ottobre alle 11. Si può seguire in live streaming sulla pagina Facebook dell’evento (clicca qui) oppure come spettatori su Zoom (qui il link).

Prospettive in Europa con il rappresentante della VDA tedesca

I cinque webinar vedranno sempre la presenza di un ospite internazionale e giovedì si inaugura con Martin Koers, managing director VDA (Associazione dell’Industria Automobilistica Tedesca). I lavori dell’incontro on-line saranno introdotti e moderati da Sergio Ferraris, giornalista scientifico e ambientale, i saluti istituzionali saranno di Antonio Ferro, presidente di EXPOMOVE.

Ricca la platea dei relatori

Interverranno al webinar Dino Marcozzi (segretario generale Motus-E); Gianmarco Giorda (managing director ANFIA and CEO Anfia Service srl); Angelo Sticchi Damiani presidente ACI; Andrea Poggio, responsabile mobilità di Legambiente. Le conclusioni sono a cura di Erasmo D’Angelis – coordinatore programma.

Il programma