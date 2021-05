Exploit VW ID.4: in Europa l’EV più venduta ad aprile

Il dominio Volkswagen è anche a livello di gruppo, con il 34% di quota tra le elettriche. E per la prima volta un Suv sale al primo posto nelle EV più. Confermando le aspettative del marchio tedesco per la ID.4, che già stacca nettamente la sorellina ID.3, con 7.335 immatricolazioni contro 5.735. Sul podio sale anche la Renault Zoe, che però ha ormai perso la leadership continentale che aveva nel 2020. In sesta posizione la Fiat 500, alle spalle della Peugeot e-208 e della Hyundai Kona. Un ottimo risultato, visto che il Gruppo Stellantis dedica ben poche attenzioni promozionali al Cinquino a batterie.

Anche tra le elettriche ormai dominano i SUV

Ormai le auto con la spina, tra elettriche pure e ibride plug-in, valgono il 15% del mercato, una quota destinata a salire rapidamente. Una crescita trascinata soprattutto dai Suv, come la ID.4 e altri modelli in arrivo, sottolinea Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, la società che ha analizzato i dati (qui in dettaglio). E, come si diceva, la crescita delle plug-in continua ad essere più corposa delle elettriche pure.