Ex Tesla, moto elettrica da 1.300$. Sarà un successo?

Michael Spencer, ex dirigente di Tesla non promette prestazioni record, ma la Zeno Emara è una moto elettrica con un prezzo record: meno di 1.300 dollari.

Michael Spencer è un ex dirigente di Tesla, uno, tanto per capirci, che ha contribuito al successo di Tesla Model 3 e Model Y. Uno, insomma, che di mobilità elettrica e di progetti faraonici (leggi, apparentemente irrealizzabili) se ne intende. Se uno come lui fonda una start-up a Bangalore in India e dice di produrre una moto elettrica che costa meno di 1.300 dollari, bisogna quanto meno dargli attenzione. Il progetto ha un suo perché, soprattutto se calato nel mercato di Cina, India e Sud-Est asiatico dove le moto sono prima di tutto un mezzo di trasporto.

Come è fatta la Zeno Emara?

La start-up di Spencer si chiama Zeno e la moto che ha intenzione di lanciare si chiamerà Emara. A stare alle notizie già divulgate, sarà un veicolo piuttosto elementare con performance più simile a uno scooter che a una moto. Avrà un motore da 10,7cv di potenza in grado di spingere la Emara fino a 95 km/h. L’autonomia è piùttosto ridotta: solo 100 chilometri. La Emara è dotata di due batterie estraibili in modo semplice e veloce. Questo permette a Zeno di pensare anche allo swap battery e anche a differenziale l’offerta commerciale.

Può infatti essere acquistata a 119.000 rupie (1.300€) completa di batterie, oppure a 79.000 rupie (810€) e scegliere uno dei due piani di noleggio da 48 o 120 km giornalieri.

