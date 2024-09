Ewiva risponde sulle ricariche spente

Ewiva risponde sulla ricariche spente a Casale sul Sile, nel trevigiano, dopo la lamentela di un lettore. Spiegando che cosa è successo e come rapportarsi con il servizio clienti in questi casi. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Ewiva risponde: “Il sito era in manutenzione a causa di un aspetto tecnico”

“Vi scriviamo in merito alla segnalazione di un lettore sulla stazione di ricarica Ewiva di Mogliano Veneto, all’uscita della tangenziale per Treviso a Casale sul Sile. Abbiamo fatto un passaggio con l’azienda e vorremmo condividervi qualche informazione e dato utile in più sullo status di questo sito. Da una prima verifica, il sito in oggetto risulta essere in manutenzione a causa di un aspetto tecnico. Ewiva conferma, quindi, la sua presenza sul territorio e, più precisamente a Mogliano Veneto. Per l’azienda è prioritario offrire un’esperienza di ricarica accessibile, veloce e intuitiva a ogni e-driver, su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi momento. Inoltre, dal punto di vista degli utenti, la presenza di più siti di ricarica di aziende differenti – come in questo caso specifico – rappresenta un’opportunità in termini di offerta. Infatti, gli e-driver hanno così la possibilità di scegliere la modalità, l’operatore e l’offerta più adeguata alla propria necessità di ricarica“.

Chiarimenti anche sul tipo di tariffa e di utilizzo

“Per quanto riguarda invece il tasso di utilizzo, nel 2024 il sito di Mogliano Veneto si posiziona in linea con quello della rete di ricarica Ewiva a livello regionale. Non risulta, alcun inutilizzo negli ultimi mesi. In merito al prezzo, si tratta della tariffa standard per pagamenti con modalità contactless tramite carta/bancomat. Questa funzionalità, che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico con carta di credito o debito, è pensata per rispondere alle esigenze dei clienti occasionali. Come i turisti e tutti coloro che attivano un noleggio a breve termine di un mezzo elettrico. Oltre agli e-driver abituali che, in caso di emergenza, potrebbero aver bisogno di metodi di pagamento differenti o chi ha scelto di optare per una ricarica a consumo. Ricordiamo, infatti, che i siti High Power Charging – HPC Ewiva sono ad oggi compatibili con oltre 80 fornitori di servizi di ricarica. Tra cui i principali Mobility Service Provider (MSP) utilizzati dagli e-driver italiani, che offrono tariffe personalizzabili per ogni esigenza. La lista completa è alla pagina dedicata ai partner di Ewiva su ewiva.com“.

Risposta. Siamo piacevolmente sorpresi: per una volta il gestore di una rete ricarica risponde alle lamentele di un cliente e spiega che cosa sta succedendo. Bene. Lato nostro, ripetiamo che la pubblicazione di queste segnalazioni non avviene per il mero gusto di criticare, ma solo per cercare di migliorare l’efficienza della rete. Nella sua mail Ewiva invita comunque a contattare il Servizio Clienti, fornendo dettagli sugli eventuali disservizi riscontrati. Come data/ora della ricarica, ID della stazione, eventuali descrizioni di anomalie: gli operatori saranno a disposizione per un supporto mirato. A questo indirizzo tutti i contatti utili (numero telefonico, mail, form, chatbot).

