Ewiva nelle scuole per raccontare la mobilità sostenibile

L’iniziativa didattica, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 , intende sensibilizzare i più giovani su temi di estrema attualità come la sostenibilità, il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni e il futuro della mobilità. Il progetto, infatti, fornisce un percorso di studi in grado di avvicinare i docenti e i ragazzi al mondo dell’e-mobility.

E-MOBILITY@SCHOOL è realizzato in collaborazione con Neways, società di comunicazione specializzata in progetti educativi. Prevede l’invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale a supporto di docenti e studenti che tratta i temi più attuali dell’Educazione Ambientale in linea con l’insegnamento trasversale obbligatorio di Educazione Civica e con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Un contest creativo per decorare le colonnine

Nel kit è presente anche un questionario finale che dà accesso a un attestato di partecipazione utile a ricevere i crediti formativi, in accordo con l’istituto scolastico.

Le scuole potranno scegliere di proseguire il percorso ospitando anche degli incontri formativi con esperti del settore che coinvolgeranno gli studenti e permetteranno loro di entrare nel vivo dei temi della mobilità elettrica e della transizione energetica.

Infine, le scuole potranno scegliere di partecipare al contest creativo. Gli

studenti dovranno realizzare un elaborato artistico sul tema “La tua idea di energia e di mobilità sostenibile”. I 3 progetti più interessanti, selezionati da una giuria, diventeranno delle opere d’arte murale realizzate da street artist professionisti che li utilizzeranno come ispirazione per decorare le stazioni di ricarica Ewiva in diverse località in Italia.

