Ewiva in autostrada A35 Brebemi-Aleatica: dal 13 aprile attivate due nuove stazioni di ricarica, con complessive otto colonnine HPC da 300 kW ciascuna.

Ewiva in autostrada A35: aperte Adda Nord e Adda Sud

4 colonnine sono state installate dalla joint-venture creata da Enel X Way e Volkswagen nella stazione Adda Nord e 4 nella stazione Adda Sud, nei pressi di Caravaggio (Bg). Sono tutte prodotte dall’Alpitronic di Bolzano e alimentate con energia rinnovabile. E posizionate sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power in Sicilia. “Già dal 2020 la nostra autostrada è stata la prima ad introdurre un’agevolazione concreta per i mezzi green (full electric e LNG), con sconto del 30% sui pedaggi ancora valido”, spiega Francesco Bettoni, presidente A35 Brebemi. “Oltre ad essere stata la prima autostrada a pagamento a dotarsi di stazioni di ricarica per carburante GNL (Gas Naturale Liquido. Nelle stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud, inoltre, erano già presenti ad oggi altre colonnine di ricarica elettriche ,oltre ai Supercharger Tesla”.

Free to X a quota 61 stazioni con l’apertura di Murge Est

“Siamo pronti a replicare su larga scala in tutte le tratte autostradali, appena le procedure saranno lanciate anche dagli altri concessionari”, spiega Federico Caleno, CEO di Ewiva e capo per l’Italia di Enel X Way. Il riferimento è chiaramente alla più importante rete italiana, quella gestita da Autostrade per l’Italia, per ora terreno di caccia solo per Free to X. Questo in attesa che vengano bandite le gare per consentire le installazioni nelle aree di servizio anche ad altri operatori. Comunque il lavoro di copertura della rete da parte di Free to X procede spedito: ad oggi le stazioni attivate sono 61. L’ultima aperta è Murge Est, sulla (A14 in uscita da Bari), con 2 colonnine HPC e 4 punti di ricarica. Potenza fino a 300kW. Con questa installazione la società spiega di avere “completato il piano sul corridoio elettrico pugliese in direzione nord sulla rete di Autostrade per l’Italia“.