Ewiva fa lo sconto, differenziandolo per orari

Ewiva fa lo sconto, annunciando una nuova promozione basata su tariffe dinamiche, diversa a seconda degli orari. E valida fino al 31 luglio.
Ewiva fa lo sconto fino a fine luglio: 0,77 o 0,82 €/kWh
La promozione si basa su condizioni più vantaggiose rispetto alla tariffa standard e differenziate in base alle fasce orarie e giorno della settimana. È già attiva da lunedì 4 maggio, ed è valida in tutti i siti Ewiva dotati di sistema di pagamento contactless . Che accettano quindi carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Rispetto alla tariffa standard di 0,86 €/kWh, il prezzo della ricarica sarà quindi differenziato per fasce orarie e giorni della settimana:
- Dal lunedì al sabato nelle ore notturne (21.00 – 06.59) e tutta la domenica: 0,77 €/kWh.
- Da lunedì a sabato (07.00 – 20.59): 0,82 €/kWh.
Sconti anche a chi ricarica con tessere di altri operatori
Non si tratta di sconti enormi, ma è comunque significativo che la promozione arrivi in una fase di forte aumento del prezzo dei carburanti. In questo contesto Ewiva, si allinea con la strategia del Gruppo Enel (di cui fa parte), che ha già implementato il dynamic pricing sulla sua rete di ricarica. Posizionandosi tra i primi operatori HPC (High Power Charging) in Italia ad applicare su larga scala un modello di dynamic pricing. Modello che consente di modulare il costo della ricarica in base ai momenti di utilizzo. L’iniziativa è applicata, con condizioni a loro dedicate, anche a tutti i fornitori del servizio di ricarica (Mobility Service Provider-MSP) interoperabili. Ewiva offrirà condizioni economiche vantaggiose ai partner, “con l’obiettivo di favorire un ecosistema sempre più collaborativo”.
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Lo “sconto” non è eccelso (su un 20-80% medio saranno 2/3€ ..ma tutto fa..) ma sempre su prezzi più elevati di altri CPO (Tesla in testa) quindi da usare quando non ci sono migliori offerte in zona.
Considerando l’elevato apporto delle F.E.R. nel periodo estivo mi aspetterei che offrissero migliori “promo” in fasce orarie di sovrabbondanza produttiva come fa anche il mio fornitore di casa… che invita ad aumentare i consumi rispetto alla mia media (a tariffa zero) pur di non dover spegnere gli impianti di produzione.
Comunque questa estate sarà palese che viaggiare con le “stufe a petrolio” accese sarà un pessimo affare; quelli già passati al lato Elettrico della Forza (motrice😂) invece che Guerre Stellari alla pompa magari scopriranno pure che tutto sommato si risparmia alla presa di corrente…. oltre a beneficiare del silenzio viaggiando… del Non consumare quasi nulla nelle code in autostrada .. nel veder risalire l’autonomia quando freni, specie in montagna… e che si può mantener acceso il climatizzatore per ore e ore senza ammazzare la “pila” e senza rischiar multe se siamo fermi (nel traffico o in sosta)😉
Segnalo che per chi ricarica alle stesse colonnine con app EVDC il costo sarà ancora più conveniente:
– da lunedì a sabato (7-21) 0,68 euro kwh
– da lunedì a sabato (21-7) e domenica tutto il giorno 0,64 kwh
Si aggiunge che il prezzo con cui si inizia a ricaricare sarà lo stesso per tutta la ricarica