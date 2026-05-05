Ewiva fa lo sconto, differenziandolo per orari













Ewiva fa lo sconto, annunciando una nuova promozione basata su tariffe dinamiche, diversa a seconda degli orari. E valida fino al 31 luglio.

Ewiva fa lo sconto fino a fine luglio: 0,77 o 0,82 €/kWh

La promozione si basa su condizioni più vantaggiose rispetto alla tariffa standard e differenziate in base alle fasce orarie e giorno della settimana. È già attiva da lunedì 4 maggio, ed è valida in tutti i siti Ewiva dotati di sistema di pagamento contactless . Che accettano quindi carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay e Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Rispetto alla tariffa standard di 0,86 €/kWh, il prezzo della ricarica sarà quindi differenziato per fasce orarie e giorni della settimana:

Dal lunedì al sabato nelle ore notturne (21.00 – 06.59) e tutta la domenica : 0,77 €/kWh.

(21.00 – 06.59) e : Da lunedì a sabato (07.00 – 20.59): 0,82 €/kWh.

Sconti anche a chi ricarica con tessere di altri operatori

Non si tratta di sconti enormi, ma è comunque significativo che la promozione arrivi in una fase di forte aumento del prezzo dei carburanti. In questo contesto Ewiva, si allinea con la strategia del Gruppo Enel (di cui fa parte), che ha già implementato il dynamic pricing sulla sua rete di ricarica. Posizionandosi tra i primi operatori HPC (High Power Charging) in Italia ad applicare su larga scala un modello di dynamic pricing. Modello che consente di modulare il costo della ricarica in base ai momenti di utilizzo. L’iniziativa è applicata, con condizioni a loro dedicate, anche a tutti i fornitori del servizio di ricarica (Mobility Service Provider-MSP) interoperabili. Ewiva offrirà condizioni economiche vantaggiose ai partner, “con l’obiettivo di favorire un ecosistema sempre più collaborativo”.