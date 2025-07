Ewiva a 86 cent se paghi col bancomat o con carta di credito. La nuova tariffa è già in vigore dal 1°luglio.

Ewiva a 86 cent dal 1° luglio, sconto del 10%

Già a maggio c’era stato un primo, temporaneo, taglio del prezzo. Per un mese lo sconto era del 30% (0,65€/kWh anziché 0,95) a patto che la ricarica avvenisse con bancomat o carte di credito, debito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, VPay, Maestro, oltre ad Apple Pay e Google Pay. Da luglio nuovo sconto: la joint venture di Enel X e Volkswagen Group ribassa 0,86€/kWh, in sostituzione dell’attuale tariffa di 0,95. Sempre a patto che le ricariche avvengano con pagamento contactless (carta di credito e bancomat), presso le stazioni abilitate della rete ultra-veloce. Lo sconto è quindi di 9 centesimi, poco meno del 10%. L’azienda spiega che questa la tariffa base “rappresenta ulteriore conferma della volontà e dell’impegno di contribuire a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, trasparente e sostenibile… In particolare per gli utenti occasionali, che prediligono soluzioni immediate e semplici di ricarica”.

Una rete con 400 stazioni e 1.500 punti di ricaricain tutta Italia

Ewiva è nata nel 2022 per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Realizzando la più grande rete italiana di colonnine ultra-veloci, capillare in tutto il Paese, con 3.000 punti di ricarica fino a 350 kW in più di 750 siti. Ad oggi la società ha realizzato oltre 400 stazioni con circa 1.500 punti di ricarica, dislocati su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Focalizzandosi in particolare sulle principali arterie extraurbane e nelle aree urbane e suburbane, per garantire una adeguata disponibilità di ricarica ultra-veloce a tutti gli utenti. In genere le stazioni sono ricoperte da pannelli solari, per auto-produrre almeno una parte dell’energia che viene poi somministrata ai clienti.