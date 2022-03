EvWay ricarica gratis nei Paesi in soccorso dell’Ucraina

EvWay ricarica gratis nei Paesi che hanno aperto le frontiere ai profughi ucraini, dando ospitalità e soccorso. E tutto il mondo automotive si sta mobilitando.

EvWay ricarica gratis in Polonia, Slovacchia e Romania

È stato lo stesso presidente di EvWay by Route 220, Franco Barbieri in un post su Linkedin: “Che cosa possiamo fare di più dall’Italia? Donare denaro alle 3 feste? Preferiamo contribuire direttamente con i nostri prodotti e servizi. I nostri concittadini europei provenienti da#Poland, #Slovakia e #Romania sono in prima linea, ospitando con grande cuore ♥️ gli ucraini in fuga, come tanti italiani hanno fatto sulle coste del Mediterraneo negli ultimi anni. Oggi abbiamo applicato una tariffa #freecharging su TUTTI i 2.500+ #chargingstations EV disponibili tramite #roaming in quei Paesi. 🇵🇱🇸🇰🇷🇴”. Infine una citazione da Aleksej Navalny, il più strenuo oppositore di Putin, tuttora in carcere. “Tutto ha un prezzo, e ora, nella primavera del 2022, dobbiamo pagare questo prezzo. Non c’è nessuno che lo faccia per noi. Non ‘siamo contro la guerra’. Combattiamo contro la guerra”.

Stellantis dona 1 milione e monitora i 71 dipendenti ucraini