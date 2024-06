evway e gli altri: confronto tariffe (anche in roaming)

evway e gli altri: tariffe a confronto con i maggiori operatori, sia nelle colonnine del marchio (Route220) sia in roaming nelle stazioni di Enel X, Be Charge e A2A. evway e gli altri: confronto con i big anche sul roaming Bisogna dare atto a evway di una notevole operazione di trasparenza, in un mercato spesso piuttosto opaco. A partire da una tabella (sopra) in cui si riassume quanto si paga nelle colonnine dei principali network non solo disponendo della app o della card di chi gestisce la ricarica. Ma anche quanto costa farlo con app di altre società, con il cosiddetto roaming. In una nota, infatti, evway spiega che “le nostre tariffe riflettono il prezzo di roaming fornito dai network CPO (charging Point Operators) e sono tra le più competitive sul mercato. Permettendoti di risparmiare fino a 0,21 €/kWh rispetto agli altri operatori!“. Se prendiamo per esempio le ricariche HPC di Free to X (F2X) in autostrada, si vede che con la app di evway il prezzo al kWh è di 0,85, contro 0,99 della app di Enel X, 0,95 di Be Charge e 0,85 di A2A. Oppure nelle colonnine Ewiva (di proprietà di Enel X e Volkswagen) con l’app evway spendi 0,85, contro 0,99 della app della stessa Enel X, 0,99 di Be BeCharge e 0,84 di A2A.

Sul mercato una jungla di prezzi fino a 1,06/kWh

Come si può vedere dalla tabella, solo in due casi le tariffe che paghi con la app di evway raggiungono il prezzo di 0,90/kWh: ricaricando sulle colonnine Fastway e sulle Atlante. Sulle proprie, a marchio Route220, siamo a 0,68 per le stazioni fino a 100 kW e a 0,76 per quelle che vanno oltre questa potenza: comunque prezzi competitivi. Mentre in roaming si trovano tariffe anche fino a 1,06 euro/kWh (vedi anche questo articolo). Comunque la si pensi, una giungla di prezzi nella quale non è facile orientarsi.

Nella nota che accompagna la pubblicazione della tabella di confronto-prezzi, evway ricorda che la app permette di ricaricare in oltre 710.000 stazioni in tutta Europa. Monitorando lo stato delle ricariche stesse in tempo reale, oltre a poter pianificare i viaggi con lo Smart Route Planner.