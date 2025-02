Evteker 01, lo scooter elettrico dakariano

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Se una moto da rally incontrasse uno scooter elettrico probabilmente il risultato sarebbe Evteker 01. Un veicolo dall’aspetto davvero unico, ma che però ha anche un senso funzionale.

Questione di forma o di contenuto? L’Evteker 01 è uno scooter che prende lo stile e l’estetica delle moto per la Dakar, oppure è un mezzo fuoristrada con i vantaggi di uno scooter? Vediamo intanto come è fatto.

Prestazioni e autonomia: numeri interessanti

L’Evteker 01 è equipaggiato con un motore elettrico da 14,4 kW (quasi 20 CV) di picco e 7 kW (circa 10 CV) di potenza continua, il che lo rende guidabile con patente A1 o B196. La velocità massima dichiarata è di 115 km/h. Sulla carta quindi è l’equivalente di un 125 cc termico.

L’autonomia dichiarata è di 210 km che scendono intorno ai 180 in condizioni reali e con guida normale. La batteria è litio-ferro-fosfato da 5,8 kWh e si ricarica in circa 1 ora e 40 minuti. Se si vuole invece ricaricarlo in casa, attaccandolo a una normale presa domestica, servono 6,5 ore.

Cosa c’è sotto alla scocca dell’Evteker 01

La ciclistica dell’Evteker 01 nasce su un telaio tubolare in acciaio con una forcella telescopica anteriore e un monoammortizzatore posteriore. A guardare le ruote ci si accorge della direzione off-road con pneumatici leggermente tassellati da 15 pollici all’anteriore e 14 al posteriore, con pneumatici leggermente tassellati (110/70-15 e 140/60-14).

L’altezza della sella è di 780 mm, il che lo rende accessibile ai motociclisti di qualunque altezza, mentre il peso complessivo è di 165 kg, un valore moderato per la categoria.

Nonostante l’apparenza tutta fango e polvere, l’Evteker 01 è dotato di tanta tecnologia. A partire dal display a colori da 7 pollici, che include navigazione, monitoraggio della pressione degli pneumatici e connettività avanzata. Non mancano il controllo di trazione, ABS e retromarcia.

Prezzo e disponibilità

L’Evteker 01 debutterà quest’anno in Cina ad un prezzo di 25.688 yuan (circa 3.400 euro). Ancora non si conosce il prezzo per il mercato europeo, mentre invece è molto probabile che verrà distribuito, visto che Evteker Technology ha una sede anche a Monaco di Baviera.

Conclusione

Quindi? che risposta possiamo dare alla domanda che ci siamo posti all’inizio? Stando ai numeri e alle caratteristiche sembra che la risposta stia a metà strada. Non è un veicolo da fuoristrada, ma comunque può affrontare sterrati e strade bianche. L’autonomia di circa 200 km e le ruote da 15″ rendono l’utilizzo off-road piuttosto improbabile.

Fonte: Motorradonline.de