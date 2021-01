EVNoire e Electrify America per l’auto elettrica alle minoranze

EVNoire trova l’appoggio di Electrify America in una campagna per facilitare l’adozione di auto elettriche nelle comunità afroamericane in California.

EVNoire vuole rendere l’EV accessibile ai neri d’America

L’auto elettrica è roba da ricchi? Per renderne più accessibile l’uso, si muove Electrify America, network di ricarica del Gruppo Volkswagen guidata da un manager italiano, Giovanni Palazzo. Lo fa sostenendo EVNoire nello sviluppo e il lancio di una campagna di comunicazione incentrata sulla ricerca e l’istruzione. EVNoire (qui il sito) è un’organizzazione pluripremiata guidata da minoranze, il cui lavoro è incentrato sulla mobilità elettrica e sulle migliori pratiche di equità. La campagna aiuterà anche a garantire che le comunità interessate abbiano assistenza finanziaria e supporto. Aiutando i consumatori a navigare tra incentivi e risorse disponibili in California.

Coinvolta una rete di appassionati per condividere esperienze

Attraverso lo storytelling e l’impegno digitale di base, la campagna mostrerà una varietà di opzioni per le EV più economiche. Coinvolgendo una rete di appassionati di veicoli elettrici in tutto lo Stato, per condividere le loro esperienze. Le ricerche di mercato di EVNoire mostrano che molte comunità afroamericane, sia in California che a livello nazionale hanno un crescente interesse per soluzioni di mobilità pulita. “Siamo in prima linea nell’accelerare l’adozione di veicoli elettrici, creando best practice di equità e salute pubblica ambientale per tutti. Comprese le comunità svantaggiate e diversificate negli Stati Uniti”, ha spiegato Shelley Francis, co-fondatrice di EVNoire. L’annuncio dell’accordo porta l’investimento totale di Electrify America per le comunità della California a quasi 6 milioni di dollari in due anni. Ed è solo una parte degli sforzi per promuovere l’adozione di veicoli a emissioni zero nelle comunità a basso reddito in tutto lo Stato.