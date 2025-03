EviCountry, il trasporto green e versatile di Evitalia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Veicolo multifunzionale, compatto, adatto ad una vasta gamma di impieghi, EviCountry è la soluzione a zero emissioni di Evitalia per semplificare il trasporto in ambienti urbani e off-road.

È in un settore ancora abbastanza di nicchia ma dalle evidenti potenzialità che intende farsi spazio EviCountry, la prima “creatura” elettrica progettata e realizzata da Evitalia (Electric Vehicles Italia). La start up vicentina è nata da pochi anni ma ha già le idee chiare sulla strada “green” che vuole intraprendere. Quella che porta alla realizzazione di mezzi di trasporto compatti e multifunzionali, versatili su ogni tipo di terreno e, soprattutto, a zero emissioni.

Una maggiore attenzione alla sostenibilità che ritroviamo appunto in EviCountry, il primo veicolo progettato e costruito interamente dall’azienda con sede a Grumolo delle Abbadesse.

Il mezzo elettrico “che mancava”

Omologato nella categoria N1, Evi Country è un mezzo pensato per chi opera in spazi più o meno ridotti ma ha comunque necessità di trasportare carichi importanti. Sia in ambito urbano che su strade sterrate, anche di non facile percorribilità.

In sostanza si tratta di una via di mezzo tra un veicolo da trasporto leggero (che spesso paga una bassa capacità di carico e può faticare a reggere il passo su certi terreni) ed uno “tradizionale” di grandi dimensioni (in certi contesti ingombrante o poco manovrabile). Una soluzione che l’azienda vicentina ha studiato ad hoc proprio per “colmare un gap di settore esistente”, con un prodotto progettato “con la precisione e l’eleganza dell’artigianato nazionale, combinando compattezza e potenza in un perfetto equilibrio”.

Di concreto Evi Country punta tutto sulla versatilità, che gli permette di svolgere numerose funzioni in vari ambiti. Non solo in quello agricolo (da dove trae ispirazione, avendo i suoi ideatori un importante background nel settore) ma anche per i servizi di logistica urbana, consegne dell’ultimo miglio, nell’edilizia o come mezzo di carico utile all’interno di centri sportivi o aree verdi.

Quattro ruote motrici e 140 kW di potenza

Lo spirito di adattamento a vari contesti è dato principalmente dalla possibilità di selezionare la trazione a due o quattro ruote motrici, dalle misure contenute ma non troppo (quattro metri di lunghezza con cassone, nemmeno 2 di larghezza) e da un raggio di sterzata di appena 4,6 metri, ottimo per destreggiarsi senza sforzo anche nelle situazioni più difficili.

La capacità di carico sul cassone raggiunge comunque i 1.000 kg (può ospitare ad esempio fino a due europallet) e il comfort alla guida è dato da una cabina ampia a tre posti, facilmente accessibile grazie alla posizione particolarmente bassa dei sedili e alle grandi portiere.

La trasmissione 4WD ha a disposizione 2 motori elettrici (30 kW nominali l’uno) con differenziale, in grado di produrre fino a 140 kW di potenza totale di picco e un’uscita di coppia di 330 Nm. Una capacità di trazione e controllo che rende anche i percorsi off-road più impegnativi un ostacolo non insormontabile, considerando anche le quattro sospensioni indipendenti a doppi bracci oscillanti, con molle ed ammortizzatori regolabili. L’impianto frenante è dotato di sistema ABS.

La Casa garantisce che, grazie alle sue peculiarità, EviCountry possa affrontare pendenze anche del 30%.

C’è anche la ricarica rapida

Guardando alle altre specifiche, questo mezzo raggiunge una velocità di 80 km/h e il suo pacco batteria agli ioni di litio (36 kWh) consente un’autonomia dichiarata fino a 160 km con singola ricarica.

A seconda delle esigenze, un connettore CCS2 permette la carica rapida DC in solo 1 ora (20-80%); 6 le ore necessarie in corrente alternata. E’ inoltre presente una presa Schuko per la ricarica casalinga.

In fatto di dotazioni, da buon veicolo elettrico, sul cruscotto campeggia l’immancabile schermo touch (TFT da 10 pollici), dove accedere a tutte le informazioni sullo status del veicolo, come la velocità, l’autonomia della batteria, la modalità di guida, ecc.

Per esaltarne l’aspetto multifunzionale, infine, Evitalia ha ovviamente pensato a diverse configurazioni tra cui scegliere per il cassone del Country, consentendo un buon livello di personalizzazione anche attraverso un’ampia gamma di accessori, che si possono montare posteriormente o anteriormente.

Come primo passo Evitalia si confronterà ora col mercato di settore, piccolo ma in costante evoluzione, puntando a far emergere le qualità del suo Country. Intanto, la personale sfida lanciata dall’azienda vicentina per migliorare il mondo dei mezzi da trasporto rendendoli più “green” è stata lanciata. Non resta che attendere i risultati.

