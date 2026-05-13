Evento su mobilità sostenibile ed energia in Calabria (14/16 maggio)







Dal 14 al 16 maggio 2026, all’Arcomagno Beach Resort di San Nicola Arcella (CS), si terrà il “MEEC Graduation & Residential Days 2026”, evento promosso dall’Università della Calabria nell’ambito del Master di II Livello MEEC – Mobilità Elettrica ed Economia Circolare, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) e Motus-E.

Confronto sui temi della mobilità elettrica tra turismo e comunità energetiche

L’iniziativa è un momento di confronto tra università, imprese, professionisti e stakeholder del settore energetico e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di approfondire le principali evoluzioni tecnologiche e strategiche legate alla transizione energetica e all’innovazione territoriale.

Il programma si articola in tre giornate. Giovedì 14 maggio si apre con gli interventi di Filiberto Forestieri di FB Engineering con focus sulla mobilità sostenibile nei contesti turistico‑costieri, ed Enrico Cappanera di Green Vehicles, che affronta il tema della mobilità elettrica e delle comunità energetiche. Un tema che abbiamo trattato con l’imprenditore in un webinar specifico. «L’integrazione tra infrastrutture di ricarica, energie rinnovabili e Comunità energetiche rinnovabili (Cer), evidenziando il ruolo strategico che tali strumenti possono avere nello sviluppo economico e ambientale dei territori». Seguono gli interventi di Vincenzo Straffalaci sul ruolo del procurement nella mobilità elettrica, mentre Lorenzo Bertuccio di Euromobility chiude la giornata con un intervento dedicato alla gestione sostenibile degli spostamenti urbani.

Spazio alla nautica solare, all’aftermarket EV e alla ricarica

E venerdì si apre con la presentazione di Elettra, imbarcazione ibrida e solare dedicata al trasporto passeggeri. Seguono Elena Airoldi di Ionity e Andrea Damiolini di Daze analizzano l’evoluzione dell’infrastruttura di ricarica, dalle soluzioni domestiche alle reti HPC. Sessione pomeridiana dedicata all’aftermarket EV, con gli interventi di Francesco Mastrandrea (EVSAFE), Federica Musto e Daniele Invernizzi (EV‑Now!).

infine sabato 16 maggio si chiude con una sessione di career coaching e simulazione di colloquio guidata da Gabriele Chemi. Segue Raffaele Greco, direttore generale dell’Ente Parchi Marini Regionali che affronta il tema della mobilità integrata nei territori protetti.

LEGGI ANCHE: La palla al piede dell’auto elettrica? Il fisco su ricarica e flotte aziendali e guarda il Video