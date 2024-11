EVDC, una app a 0,55 contro il caro-ricarica

EVDC, ecco una app di ricarica a prezzi molto competitivi, 0,55 al kWh: lo segnala Marco, un lettore che in famiglia due EV, Twingo e Zoe. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

EVDC, l’ennesima alternativa nella guerra alla colonnina

“V olevo mettervi a conoscenza di un gestore da me appena scoperto, che si chiama EVDC. Permette ricariche a consumo a prezzi spesso di 0,55 . App disponibile su app store, e semplice da configurare, anche se solo in inglese perché il gestore è di Pittsburgh. Si può usare per pagamento anche la carta bancomat maestro. Sono possessore di una Renault Twingo da 4 anni, con 80 mila km all’attivo. Non ho la possibilità di caricare a casa e sono riuscito a fare diversi viaggi lunghi anche con la mia minima autonomia. Carico sempre al 100% a causa della limitata autonomia che già sapevo di avere. Ma quando l’ho comprata volevo solo una seconda auto, che poi è diventata così importante che dopo 8 mesi abbiamo preso una Zoe da 52 kWh, che adesso ha 7 0mila km. Certo di avervi dato una buona notizia per la divulgazione in questo periodo di aumenti totali. E pensare che avevo cominciato con Duferco che con 50 euro/mese mi dava 300 kWh, heheheheh “ . Marco Pira

Risposta. Un grande grazie ai lettori che, con queste segnalazioni, danno una mano in questa estenuante caccia al tesoro delle ricariche a costi accettabili. Ieri abbiamo dato una notizia di segno opposto per la famosa “colonnina dei sogni“, quella di Borgo d’Ale, con prezzi che si mantengono comunque a un eccellente 0,30 kWh. Oggi è la volta di questa app. Certo fa riflettere il pensierino finale di Marco sugli abbomanenti che fino a qualche anno costavano cifre irrisorie. In gran parte spariti anche quelli.