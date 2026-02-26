EV RUGGED: sicuro come una Wallbox, flessibile come un “carichino”







La sicurezza di una wallbox e la flessibilità di un caricatore d’emergenza in un unico dispositivo: nasce da qui l’idea di EV RUGGED, sistema di ricarica mobile per auto elettriche proposto dal costruttore italiano di colonnine Plus EV. Si connette a una normale spina industriale monofase o trifase attraverso una prolunga su misura (da 10 a 50 metri), si adatta a diverse potenze grazie a una centralina regolabile, è leggero da trasportare (meno di 8 Kg), resite all’acqua e agli urti grazie all’ involucro in tecnopolimero HDPE.

Da oggi in commercio nel market place di EV Safe

EV RUGGED arriva in questi giorni sul mercato, commercializzato da EV Safe nel market place (qui il sito) dedicato agli autoriparatori. Sono infatti le autofficine il destinatario tipo di questo prodotto. Quasi tutte ormai si sono dotate di un sistema di ricarica fisso, colonnina in AC o wallbox, ma accedervi implica spesso la movimentazione degli altri veicoli che ingombrano i capannoni. Con EV RUGGED, invece, «non è il veicolo che va alla ricarica, ma la ricarica che va al veicolo» fa notare il direttore di EV Safe Francesco Mastrandrea.

Non richiede lavori di installazione – una o più spine industriali sono presenti ovunque, non solo nelle aziende ma anche nei parcheggi, negli hotel, nei ristoranti e perfino in molte abitazioni private – e garantisce la massima sicurezza a qualsiasi livello di corrente (da 6 a 32 ampere) e potenza (da 3,7 a 22 kW). «Il nostro obiettivo – dice Jacopo Carlo Perino, direttore generale di EV Plus – è portare una ricarica professionale e sicura laddove non è possibile installare un caricatore fisso da suolo o da muro».

Non solo officine e hotel: nelle seconde case e durante gli eventi

E’ un prodotto interamente made in Italy, dalle prese al contenitore, dall’elettronica interna (centralina, magnetotermico e RCM per il controllo della dispersione) al connettore lato veicolo. Ed è riparabile con la sostituzione dei componenti guasti. A questo proposito Perino sottolinea il valore aggiunto di un modello di assistenza dedicato, che prevede la fornitura di un caricatore sostitutivo per tutto il periodo della riparazione.

Oltre a officine, aziende, grandi parcheggi sorvegliati e strutture ricettive, la soluzione EV RUGGED si presta a soddisfare anche le esigenze di ricarica di privati sprovvisti di box auto o garage, nell’abitazione di residenza o nelle seconde case. Ed è già stato utilizzato nell’organizzazione di eventi. Da ultimo in occasione dei Giochi Olimpici, in un hotel del veronese dove una nota casa auto ha allestito un punto di sosta e ristoro per gli ospiti in viaggio fra Milano e Cortina a bordo dei modelli elettrici del brand. Cinque EV RUGGED hanno ricaricato ogni giorno tre auto elettriche ciascuna senza nessun problema.