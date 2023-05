EV in arrivo: MG Cyberster e ID.7 GTX

EV in arrivo: a Londra prima europea per la roadster MG Cyberster, 100% elettrica. E Volkswagen annuncia la versione GTX dell’ammiraglia ID.7.

EV in arrivo: MG riscopre la tradizione dei roadster…

Anche se la proprietà ora è cinese (gruppo SAIC), MG va alla riscoperta dei tempi gloriosi (british) con una roadster a due posti in arrivo nel 2024. E il debutto è avvenuto proprio a Londra nello showroom MG di Marylebone. Accompagnata da un filmato in cui la storia del design della Cyberster è presentata da Carl Gotham, direttore del SAIC Design Advanced London. “È un momento speciale per tutti noi che abbiamo preso parte alla progettazione di questa vettura unica“, spiega Gotham. “Con la Cyberster, MG offrirà ai clienti una straordinaria roadster completamente elettrica, che potrà emozionare come le auto sportive MG del passato. Sarà la prima roadster completamente elettrica sul mercato“. Lo stile si ispira alla tradizione MG, con elementi caratteristici come il cofano allungato, il muso basso e le superfici sinuose. Con alcune nuove caratteristiche, come porte ad apertura verticale e design posteriore Kammback.