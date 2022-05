Europei di canottaggio in elettrico (Varese 21/22 maggio)

La canoa, e per fortuna almeno in questo caso, resta muscolare. Diventa elettrica la barca tecnica della giura e a breve diventeranno a emissioni zero tutte quelle di assistenza. Lo racconta a Vaielettrico Giovanni Parise che ha messo a disposizione la sua e-boat per i Campionati Europei Under 19, edizione 2022, che si stanno disputando oggi e domani a Varese.

Giovanni Parise è un imprenditore del ramo, lavora con Mitek che a Ravenna produce fuoribordo ed entrobordo elettrici, e lo conosciamo per aver donato una colonnina elettrica per le barche al Comune di Cazzago Brabbia, dato corrente ad un pontile sul Lago di Varese. Sostenibilità ecologica e sociale.

Questo fine settimana ha prestato all’organizzazione degli europei la sua eboat, al servizio dei commissari di percorso. In questo modo zero, emissioni, riduzione del rumore e delle vibrazioni. Le condizioni migliori per il lavoro dei giurati. “Nel canottaggio c’è forte attenzione al tema ambientale che vuol dire anche salute pubblica, inoltre i motori elettrici permettono una maggiore efficienza. E a breve in questo mondo tutte le barche di assistenza saranno elettriche“.

Un motore Mitek

Il motore naturalmente è Mitek: “Un 9.9 cv, la batteria ha una capacità da 12 kWh e per l’utilizzo che devono fare, basta per i due giorni della gara, senza problemi”.

L’edizione 2022 dei Campionati Europei Under 19 rappresenta anche una interessante vetrina promozionale per la mobilità elettrica. All’evento continentale che si tiene sulla Schiranna – bacino remiero che lo scorso anno ha ospitato gli Europei Assoluti e che il prossimo luglio sarà teatro dei Mondiali Under 23 e Under 19 –, parteciperanno 29 nazioni per un totale di 500 atleti in gara. Un bel veicolo di promozione.

Il primo giorno di gare è dedicato alle batterie e ai recuperi, mentre domani (domenica 22 maggio) via alla disputa prima delle semifinali e poi delle finali. Un’occasione sportiva, ma pure per vedere al lavoro una barca elettrica. Ancora molto rare.

