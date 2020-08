Europa sempre più elettrificata: vendite al 18% del mercato

Per la prima volta le auto elettrificate sfondano il muro delle 200 mila immatricolazioni in un mese, arrivando a 230.700 (+131%). In due anni la quota di mercato si è più che triplicata, rispetto al 5.7% del luglio 2018. E siamo solo all’inizio: l’arrivo di una gamma di offerta molto più variegata fa dire aJato Dynamics che il boom è alle porte, in un’Europa sempre più elettrificata. Le vendite di ibride sono salite dell’89%, spinte dagli ottimi risultati della Ford Puma e della Fiat 500. Le ibride plug (PHEV) addirittura del 365%, grazie soprattutto a Ford Kuga, Mercedes Classe A e BMW Serie 3.

Elettriche pure, sul podio la Zoe, la Kona e la e-Golf Più che raddoppiate, infine, le vendite di elettriche pure, passate dalle 23.400 unità del luglio 2019 alle 53.200 del mese scorso. Anche qui pesa la spinta dei nuovi modelli: Peugeot e- 208, Mini Electric, MG ZS, Porsche Taycan e anche la Skoda Citigo hanno sostenuto le immatricoalzioni. Tesla, invece, è calata del 76% a sole 1.050 unità, a causa dei fermi produttivi nella fabbrica di Fremont, California. Leader di mercato nelle elettriche resta la Renault Zoe, che vende più del doppio (9.280 unità) delle immediate inseguitrici, Hyundai Kona (4.405) e VW e-Golf (4.094). In generale ottimo risultato delle coreane (con la e-Niro al 4° posto a 3.332) e della Peugoet e-208, salita in pochi mesi al 5° posto (2.559). — Clicca qui per vedere i dati sul mercato auto Europa del primo semestre 2020.