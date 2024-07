In Europa eolico e solare sorpassano i fossili. Risultato: meno 31% di CO2

Non era mai accaduto: in Europa, nei primi sei mesi dell’anno, le rinnovabili hanno superato i combustibili fossili per elettricità prodotta. Sono i dati dell’ultimo rapporto del think tank Ember, In questo modo le emissioni di CO2 sono calate rispetto a un anno fa del 31%

Era solo questione di tempo: in Europa, per la prima volta le energie rinnovabili hanno superato i combustibili fossili. Nei primi sei mesi dell’anno, eolico e fotovoltaico hanno coperto il 31% della domanda di energia contro il 27% di gas e carbone. E tutto questo in una fase di domanda di energia in crescita (+0,4%).

Sono i dati contenuti nell’ultimo rapporto dal think tank energetico Ember, in cui si sottolinea come i fossili abbiano toccato il loro minimo storico. In particolare colpisce il crollo del carbone (-27% rispetto a un anno fa). Ma anche il gas naturale ha visto calare la sua produzione (-14%).

Se aggiungiamo anche l’idro, in Europa la quota di produzione da rinnovabili supera il 50%

Il dato non ha solo una ricaduta importante sul fronte della produzione. Il sorpasso delle rinnovabili sui fossili ha portato a un calo della emissioni inquinanti non indifferente. La quota di CO2 prodotta è calata del 31% rispetto al periodo gennaio-giugno di un anno fa. E anche questo, si legge nel report di Ember è un record storico in un periodo così breve.

A testimonianza del boom del solare degli ultimi tempi, gli impianti fotovoltaici sono cresciuti per produzione del 20%, mentre quella eolica del 7%. E va detto che nel mix bisogna aggiungere anche una ripresa della produzione nucleare (+3,1%), che ha contribuito al calo delle emissioni di CO2.

Ma se al mix produttivo aggiungiamo l’idroelettrico (in ripresa in tutta Europa), la quota di rinnovabili supera il 50%, rispetto al 44% dei primi sei mesi del 2023.

Al risultato positivo in Europa ha dato il suo contributo anche l’Italia: “nei primi sei mesi dell’anno la produzione da fonti rinnovabili (+27,3% rispetto al primo semestre 2023) ha superato per la prima volta la produzione da fonti fossili, -19% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una ancor più marcata riduzione della quota di produzione a carbone (-77,3%)“.

