Europa: per il 100% di rinnovabili occorre solo il 2,2% del territorio

In Europa c’è spazio per sviluppare le rinnovabili senza compromettere le attività agricole o le biodiversità. Un think tank che fa capo a una rete di 192 associazioni di 41 paesi ha calcolato che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2040 basta utilizzare il 2,2% del territorio.

Potrebbe esserci qualche problema per sviluppare l’eolico on shore in Italia e in Germania. Ma per tutto il resto, le proteste per cui lo sviluppo di eolico e fotovoltaico metterebbe in crisi settore agricolo, biodiversità o gli interessi economici del turismo non hanno ragion d’essere.

L’European Enviromental Bureau, che fa capo a una rete di associazioni di cittadini e ambientalisti ha calcolato che solo il 2,2% del territorio in Europa è necessario per lo sviluppo delle rinnovabili in modo da raggiungere gli obiettivi Ue al 2040 (100% rinnovabili).

In Europa, il 5,2% del territorio è adatto ad ospitare impianti rinnovabili

Non solo: le aree adatte a ospitare eolico e solare, secondo il Joint Research Centre della Commissione europea, sarebbero più del doppio: il 5,2% delle aree della Ue possono superare tutti i vincoli di carattere ambientale, agricolo e di biodiversità.

Italia e Germania potrebbero non avere aree per l’eolico a terra. Ma Spagna e Romania ne hanno in abbondanza. Da qui, ricorda lo studio dell’European Enviromental Bureau, è fondamentale avere reti elettriche sempre più interconnesse.

Lo studio evidenzia le esigenze paese per paese. Per raggiungere il 100% di rinnovabili l’Italia dovrà realizzare 228 GW di fotovoltaico (150 su tetti/coperture e 78 a terra) e 39 GW di eolico onshore.

Nessun problema per il fotovoltaico a terra: occorre lo 0,47% del territorio, mentre lo studio considera adatto l’1%. Diverso per l’eolico a terra: avrebbe bisogno dell’1,32% della superficie nazionale, ma le aree idonee sarebbero solamente lo 0,46%.

E qui potrebbero entrare in gioco gli impianti dell’eolico galleggiante, che ha un potenziale enorme: potrebbe diventare il terzo mercato a livello mondiale e compensare quello che manca per l’eolico a terra. Senza scordare che il repowering degli impianti a terrà è solo all’inizio.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –