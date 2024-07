In Europa rinnovabili da record, gas e carbone sempre più piccoli

In Europa, l’energia elettrica più pulita di sempre: nel primo semestre dell’anno le rinnovabili hanno battuto un nuovo record, coprendo oltre il 50% della domanda. Se ci aggiungiamo il nucleare che ha contribuito per il 24% della domanda, i combustibili fossili hanno coperto solo il 26 per cento della domanda

Giusto per smentire chi pensa che i combustibili fossili abbiano ancora un grande futuro davanti: in Europa, nel primo semestre dell’anno, le rinnovabili hanno corso come mai in precedenza. Hanno coperto poco più del 50 per cento della domanda di energia elettrica, battendo ogni precedente record.

Nel record delle rinnovabili, l’eolico è la prima fonte in Europa per produzione di energia

Se ci aggiungiamo il 24% della domanda coperta dalle centrali nucleari, arriviamo a un 74% complessivo da parte delle fonti a bassa emissione di carbonio (contro il 68% dello stesso periodo di un anno fa. Un dato che restringe ancora di più il ruolo dei combustibili fossili, ridotti a rappresentare solo il 26% della domanda.

I dati sono appena stati pubblicati da Eurelectric, l’associazione europea dei produttori che hanno così spiegato quanto accaduto: “Le ragioni principali alla base di questo risultato straordinario sono state un afflusso senza precedenti di energie rinnovabili sulla rete combinato con la stabilizzazione della flotta nucleare“.

In sostanza, l’aumento delle nuove installazioni di eolico e fotovoltaico, connesso con lo sviluppo delle altre rinnovabili (dal biogas all’utilizzo dell’idrogeno, oltre all’idroelettrico storico) consente di utilizzare sempre meno carbone e mantenere solo il gas naturale (nei Paesi dove non c’è nucleare) come fonte che garantisce la stabilità della rete.

Il nucleare verrà messo fuori gioco non appena si svilupperanno i sistemi di accumulo

Ma tutto questo fino a quando non si svilupperà anche il mercato dei sistemi di accumulo e delle batterie, il quale – sulla scorta di quanto sta già avvenendo in America – permetterà di mandare fuori mercato anche nucleare e gas naturale come stabilizzatori della rete.

Anche l’Italia ha dato il suo contributo al nuovo record europeo dell’energia pulita. A maggio – secondo i dati comunicati da Terna – le fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 52% della domanda.

Per tornare all’Europa, le rinnovabili nel 2024 hanno prodotto 696 terawattora di energia elettrica (pari al 50,38%). Il nucleare 325 TWh (23,51%), le fonti fossili si sono fermate a 361 TWh (26%).

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –