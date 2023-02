Europa nucleare: alleanza a 11 a trazione francese

Europa nucleare: undici stati Ue riaffermano la volontà di rafforzare la cooperazione. Ovviamente non c’è l’Italia, la trazione è francese.

Europa nucleare: “Alla pari con le rinnovabili nelle politiche climatiche”

Gli Stati sono: Bulgaria, Croazia, Francia, Ungheria, Finlandia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. I ministri dell’energia degli 11 si sono riuniti a Stoccolma. In una nota si spiega che “il rafforzamento della cooperazione industriale nello sviluppo delle capacità nucleari europee sono obiettivi importanti della politica energetica comune“. Questo “conformemente agli obiettivi del trattato Euratom, la promozione della ricerca e la diffusione delle informazioni tecniche“. Nonché “la fissazione di norme di sicurezza uniformi in linea con le migliori pratiche internazionali“. I ministri “hanno convenuto di promuovere una più stretta cooperazione tra i rispettivi settori nucleari nazionali. Al fine di garantire la migliore cooperazione tra le catene di approvvigionamento e di esplorare programmi di formazione e progetti industriali congiunti”. Questo al fine di sostenere nuovi progetti basati su tecnologie innovative, ma anche il funzionamento di centrali esistenti.

Tra gli obiettivi “le migliori pratiche per la sicurezza”

L’iniziativa della riunione degli ’11’ con la Commissione europea e la presidenza di turno della Ue (Svezia) è stata presa dalla Francia e dal presidente Macron in persona. Dall’elenco manca, come si vede, la Germania, che in passato ha puntato fortemente sul nucleare, per poi cambiare strada. Ma Parigi insiste con l’obiettivo appunto di far porre nelle politiche climatiche l’energia nucleare alla pari con le fonti energetiche rinnovabili. Nel comunicato congiunto, i ministri dell’energia degli 11 Stati indicano anche di aver discusso “delle possibilità di una maggiore cooperazione scientifica. Oltre che della diffusione coordinata delle migliori pratiche nel campo della sicurezza“. Concludendo che “l’energia nucleare è uno dei tanti strumenti per raggiungere i nostri obiettivi climatici, per generare elettricità di base e garantire sicurezza di approvvigionamento‘.

