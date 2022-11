Europa elettrica: VW in testa, 500e terza

Europa elettrica: la Volkswagen conquista i primi due posti nelle vendite di ottobre, con ID.4 e ID.3. Bene la Fiat 500e, che si piazza al terzo posto.

Europa elettrica: oltre il milione di EV vendute in 10 mesi, nonostante l’Italia…

Siamo già oltre il milione di elettriche immatricolate nel 2022: dopo 10 mesi il totale in Europa è di 1.103.055 unità. Il mese scorso, le vendite di veicoli con la spina (comprese le ibride plug-in) hanno rappresentato il 23% del volume totale. In particolare le immatricolazioni di elettriche pure sono arrivate a 119.600 unità, in aumento del 15%, mentre le plug-in sono state pari a 88.200 unità (+13%). I numeri ci dicono che l’Italia è l’unico mercato in controtendenza, in cui le vendite di EV sono in netto calo e trovano meno clienti delle plug-in. Finalmente con ottobre arriva un segnale positivo per Volkswagen: il marchio tedesco conquista il 12,7% del mercato EV, quota che arriva al 25% con gli altri brand del gruppo. Segue Renault, grazie al successo della Megane E-Tech che compensa il calo della Zoe. Molto bene anche BMW, cresciuta del 111%, grazie al successo di i4 e iX, che portano il marchio di Monaco a una quota del 7,1%.

Tra le ibride plug-in sempre in testa la Kuga

Anche nella classifica per modelli elettrici domina Volkswagen. Approfittando del fatto che Tesla concentra le consegne nelle ultime settimane del trimestre (novembre-dicembre). La ID.4 supera le 6 mila consegne nel mese, seguita dalla ID.3 con 5.409. L’impressione è che il marchio tedesco stia finalmente superando i problemi in produzione che avevano allungato a dismisura i tempi di consegna. La 500e mantiene un solido terzo posto con 5.168 auto consegnate, compensando con le vendite in Germania la debolezza del mercato domestico. Nella top ten colpiscono gli exploit della citata Megane e soprattutto della Polestar 2, che conquista un ottimo 7° posto con 3.760 auto consegnate. Bene anche la Mokka-e, che vince ancora il derby in casa Opel con la Corsa-e. Tra le plug-in, infine, stravince ancora la Ford Kuga, l’unica ad avvicinare le 5 mila consegne in un mese, arrivando a quota 4.467.

Volkswagen ID.4: guarda il video-test di Paolo Mariano

