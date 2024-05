Europa elettrica: boom di Volvo EX30

Europa elettrica: boom di vendite per la Volvo EX30, che in aprile ha chiuso al 2° posto a poca distanza dal solito leader, la Tesla Model Y. Male la Fiat 500e.

Il Suv svedese insidia la la leadership della Tesla Model Y

Il piccolo Suv della Volvo, ma fabbricato in Cina, è sicuramente un successo. Per ora su molti mercati è disponibile solo nella versione più costosa, con batteria 69 kWh, eppure le consegna aumentano mese dopo mese. In aprile sono salite a quota 8.672, non molto distanti dalle 9.489 del Suv Tesla. Ma mentre le vendite di quest’ultimo appaiono ormai in calo (-11% rispetto ad aprile 2023), la piccola Volvo è in rampa di lancio e i dati non possono che migliorare nei prossimi mesi. Portandola verosimilmente al primo posto. I tre mercati che hanno contribuito maggiormente alla performance della EX 30 sono stati l’Olanda (1.459 immatricolazioni), la Norvegia (1.191) e la Germania (1.064). In Italia, in un mercato completamente bloccato dall’attesa dei nuovi bonus, le vendite si sono fermate a quota 205, dato che ha assicurato comunque alla EX30 il secondo posto.

Europa elettrica: bene VW e BMW, male le francesi e la Fiat 500e

Complessivamente buona la performance del gruppo Volkswagen, nonostante non disponga di un modello in grado di mettere in fila tutta la concorrenza. Nella top ten ci sono comunque quattro modelli del colosso tedesco, con due Suv che condividono la stessa base tecnica in 3°, 4° e l’8° posizione . Sono la Volkswagen ID.4 (6.011 immatricolazioni), l’Audi Q4 (5.909) e e la Skoda Enyaq (4.359). La ID.3 è poi 5° a 5.157. Molto bene la BMW che, a dispetto dei prezzi tutt’altro che popolari, piazza due modelli nella top team, con la iX1 al 6° posto a 4.506 e la i4 al 9° con 4.309. Male invece i produttori francesi, con una sola auto nella top ten, la Peugeot e-208 10° con 4.294 auto vendute. Per trovare una Renault bisogna risalire al 17° posto della Megane (3.281). E male infine il made in Italy, con la 500e precipitata al 20° con solo 2.893 consegne. Urge il modello nuovo, meno costoso e con più autonomia.

