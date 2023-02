Europa elettrica 2023: Model Y stravince

Europa elettrica 2023: le vendite sono salite del 14% in gennaio, con un rallentamento nel trend di crescita. Tesla resta prima, seguita da Spring e ID.4.

Europa elettrica 2023: Model Y sempre più leader, male la Fiat 500e

In tutto si sono vendute 92.700 auto elettriche, il 12% delle immatricolazioni totali (907 mila). Ma da tutta Europa non arrivano segnali positivi per l’anno appena iniziato: “Senza opzioni convenienti da parte dei produttori o incentivi più allettanti da parte dei governi di tutta Europa, sembra che la domanda possa essere prossima a raggiungere un picco“, spiega Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics. Pesa soprattutto la frenata della Germania, il mercato continentale di gran lunga più importante anche nell’elettrico. Tesla mantiene sempre la testa della classifica con il Model Y, che chiude gennaio con 7.174 immatricolazioni. Ottimo risultato per la Dacia Spring, che ha finalmente risolto gran parte dei problemi di consegne e si piazza seconda a quota 4.242. Seguono le due Volkswagen, ID.4 e ID.3, rispettivamente con 3.812 e 3.348. Solo quinta la Fiat 500e, che chiude il mese in negativo con solo 3.248 auto vendute, nell’anno in cui la produzione dovrebbe arrivare a quota 100 mila.

Plug-in a marcia indietro: -6%

I dati elaborati da Jato confermano poi che in tutta Europa si sta spegnendo l’interesse per le ibride plug-in. Qui le vendite hanno segnato in gennaio un -6%, a quota 66.873 immatricolazioni. Un trend opposto a quello italiano: siamo l’unico mercato in cui l’auto col doppio motore continua ad essere preferite alle elettriche pure, per la famosa “ansia da ricarica“. Solo la Ford Kuga tra le plug-in supera le 3 mila immatricolazioni in gennaio (3.174), seguita dalla Volvo XC 40 (2.757) e dalla cinese Link & Co. 01 (2.629). La Jeep Compass, che guida la classifica delle vendite in Italia, non va oltre l’ottavo posto a quota 1.952. Quanto alla classifica assoluta (sotto), con tutte le motorizzazioni, al primo posto troviamo una low cost come la Dacia Sandero, seguita da VW T-Roc e Toyota Yaris. La Fiat 500 (versione a benzina) è prima tra le italiane, a 13.042. Nessuna elettrica tra le prime 25.