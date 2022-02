Europa elettrica 2022: a gennaio dominio coreano

Europa elettrica 2022:a sorpresa la Kia Niro è stata la più venduta in gennaio, davanti a Renault Zoe e Fiat 500e. Al 4° posto un’altra coreana, la Hyundai Kona.

Europa elettrica 2022: la 500 è terza a un soffio dalla Zoe

Due dati balzano all’occhio scorrendo le statistiche compilate da Jato Dynamics. Il primo: il mercato europeo si mantiene debole, a causa del perdurare della pandemia e delle difficoltà in produzione per scarsità di chip. Il secondo è che la moda dei Suv è sempre più dilagante. ormai un’auto su due tra quelle vendute è un Suv, per la precisione 402.900 su un totale di. 811.332 immatricolazione in gennaio. Anche le vendite di auto elettriche e ibride plug-in sono state sotto le attese, scendendo al 18% di quota. Nella top ten delle più vendute spiccano due assenze illustri. La prima è quella di Tesla, che tradizionalmente concentra le consegne nell’ultima parte del trimestre e ha modo di rifarsi tra febbraio e marzo. La seconda è quella di Volkswagen ID.3, nata per diventare la Golf dell’elettrico e superata da altri modelli del gruppo, come ID.4 e Skoda Enyaq.

Quattro auto coreane nella top ten delle EV

Gennaio è stato il mese delle coreane, che piazzano nella top ten in tutto 4 modelli: oltre alla Niro e alla Kona, ci sono le più costose Ioniq 5 e Kia EV6. I più importanti gruppi europei piazzano due modelli a testa tra i primi 10. La Renault, oltre alla Zoe, piazza la Dacia Spring in 6° posizione. Stellantis, oltre alla 500, ha la Peugeot e-208 al 10° posto. E la VW ha appunto ID.4 e Enyaq. Gennaio è stato un mese freddino anche per le vendite europee di ibride plug-in. Nessun modello ha raggiunto le 4 mila immatricolazioni e solo due sono oltre quota 3 mila, la Peugeot 3008 e la Volvo XC 40. È evidente che il balzo nei prezzi dell’energia, con la crisi energetica legata al conflitto in Ucraina, raffredda l’entusiasmo per le auto con la spina. Tanto più in Italia, unico Paese ad avere cancellato gli incentivi.

