Che impatto avrebbe un’Europa di sole auto elettriche sulla CO₂ atmosferica?

Se tutte le auto europee diventassero elettriche, l'aria sarebbe più pulita. Ma quanto cambierebbe davvero la CO₂ in atmosfera? Vaielettrico risponde.

“In ordine all’azzeramento imposto per regolamento dall’Ue per il 2050 delle emissioni di anidride carbonica, di quanto si abbasserebbe la CO₂ in atmosfera rispetto all’attuale valore di 425 ppm se tutte le 297 milioni di auto europee oggi circolanti fossero, per magia, elettriche?” Pietro

Quante emissioni producono oggi le auto europee

Oggi in Europa circolano circa 297 milioni di auto, responsabili complessivamente di quasi mezzo miliardo di tonnellate di CO₂ l’anno. Si tratta di circa il 16% delle emissioni complessive dell’Unione Europea.

Può sembrare un numero enorme, ma se lo traduciamo in termini di concentrazione atmosferica, l’effetto è molto più piccolo: mezzo miliardo di tonnellate corrispondono a circa 0,03 parti per milione (ppm) di CO₂. In altre parole, anche se da domani tutte le auto diventassero elettriche, la concentrazione globale in atmosfera non scenderebbe sensibilmente, rimanendo intorno agli attuali 425 ppm.

Il motivo è semplice: la CO₂ resta in atmosfera per secoli e ogni tonnellata emessa si somma alle precedenti. Quindi non basta smettere di emettere per vedere calare subito i valori globali. Tuttavia, smettere di aggiungere nuova CO₂ è fondamentale per rallentarne la crescita e stabilizzare il clima nei prossimi decenni.

Il vero effetto: rallentare la crescita, non farla scomparire

Se anche domani sparissero tutti i tubi di scarico, l’aumento di CO₂ globale non si fermerebbe subito, ma si attenuerebbe gradualmente. L’obiettivo dell’elettrificazione non è abbassare istantaneamente le concentrazioni, bensì evitare che queste superino soglie critiche come 450 o 500 ppm.

Ogni tonnellata non emessa oggi è un “mattone in meno” nel muro che stiamo costruendo contro di noi. In questo senso, il trasporto su strada è uno dei settori più difficili da decarbonizzare, e le auto elettriche giocano un ruolo chiave.

Il loro impatto positivo non è solo climatico: l’assenza di combustione interna elimina emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto e polveri sottili, migliorando la qualità dell’aria urbana e riducendo malattie e morti premature.

Auto elettriche e transizione del sistema energetico

Elettrificare il parco auto europeo non basta da solo: serve energia rinnovabile per ricaricarle, riciclo efficiente delle batterie e una rete elettrica intelligente. Ma i progressi sono già evidenti.

Il mix elettrico europeo ha dimezzato le emissioni in trent’anni, e oggi un’auto elettrica emette 3-4 volte meno CO₂ rispetto a una benzina considerando l’intero ciclo di vita.

Un altro vantaggio è che le auto elettriche diventano più sostenibili nel tempo: man mano che la produzione di energia si decarbonizza, anche le emissioni indirette per ogni chilometro percorso si riducono automaticamente. È un processo cumulativo e virtuoso, che aumenta il beneficio ambientale anno dopo anno.

