Europ Assistance: ricarica e noleggio di auto elettriche

Europ Assistance lancia un progetto per sostenere la nuova mobilità elettrica e offrire servizi a chi sceglie soluzioni di trasporto che rispettano l’ambiente.

Europe Assistance: 91 colonnine entro il 2021

È un percorso iniziato nel 2003, ormando la rete Europ Assistance per operare in sicurezza su veicoli a propulsione elettrica. E diventando poi partner di riferimento delle principali case automobilistiche produttrici di veicoli elettrici e ibridi. Ora si aggiungono due importanti tasselli:

un piano di sviluppo della propria rete di colonnine per la ricarica elettrica all’interno dei Centri Soccorso convenzionati

elettrica all’interno dei Centri Soccorso convenzionati il potenziamento del servizio di noleggio, con una flotta di veicoli full electric

L’inaugurazione della prima stazione di ricarica Europ Assistance è avvenuta a Venaria Reale, alle porte di Torino. 91 colonnine entro la fine del 2021, per un totale di oltre 250 charging point, saranno installate presso i Centri convenzionati, distribuiti sull’intero territorio nazionale. Scelti per le posizioni facilmente accessibile ai clienti e la capacità di offrire un’ampia gamma di servizi, dalla manutenzione e riparazione al tagliando, il check gomme e la sanificazione.

Europ Assistance: ricarica e noleggio aperti a tutti

Le stazioni di ricarica, a disposizione non solo dei clienti Europ Assistance ma di tutta l’utenza che accederà ai Centri, saranno di due tipologie. Le quick con 2 prese (da 22 kW di potenza) e le fast con 3 prese (da 55kW di potenza). La colonnina potrà essere utilizzata con carta di credito, oppure RFID card, oppure ancora tramite App. Utilizzando quest’ultima sarà possibile geolocalizzare le colonnine e prenotare il servizio di ricarica. Inoltre, nel corso del 2021 Europ Assistance entrerà a far parte di un circuito internazionale come e-mobility provider. Mettendo a disposizione dei clienti l’accesso, con tariffe riservate, ad una piattaforma che conta una rete conmigliaia di punti di ricarica pubblici in tutto il mondo, Italia inclusa.

Nasce il noleggio Vai h25, già in flotta la 500 elettrica

Parte integrante di questo importante progetto è il potenziamento del servizio di noleggio auto Vai h24. È dedicato a tutti i clienti, per proseguire il viaggio in caso di fermo prolungato del veicolo, ma accessibile anche a tutta l’utenza dei centri convenzionati Europ Assistance. Oltre alle auto ibride già disponibili flotta, saranno inserite nel parco-macchine 100 vetture full electric di nuova generazione entro la fine del 2021. Per suggellare la pluriennale partnership con Fiat, come modello di punta tra quelli presenti nella “flotta elettrica” di Europ Assistance, è stata scelta la nuova 500 elettrica. Ovvero il primo modello nato full electric della storia del costruttore italiano. La Nuova 500 percorre sino a 320 km – ciclo WLTP -, con batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh. E per ottimizzare i tempi di ricarica è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW: per una ricarica sufficiente a percorrere 50 km sono necessari solo 5 minuti. E per ricaricare l’80% della batteria ne occorrono 35.

Europ Assistance, l’ad Carsenzuola: l’elettrico accelera e noi ci siamo

Spiega Fabio Carsenzuola, Chief Executive officerei di Europ Assistance Italia: “Europ Assistanc, ha sempre interpretato il cambiamento, reinventando l’assistenza e facendo evolvere le sue soluzioni in modo rapido e innovativo in risposta alle esigenze dei clienti. Da tempo sosteniamo le nuove forme di mobilità al fianco delle case automobilistiche che hanno investito e investono in soluzioni ibride. Oggi che la mobilità elettrica in tutte le sue forme sta accelerando, rinnoviamo il nostro contributo a questa trasformazione con un progetto ambizioso, che mette insieme centri convenzionati, veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Vogliamo continuare ad essere al fianco di clienti e business partner anche in questo ambito. Affermandoci come player specializzato e qualificato, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità”.

