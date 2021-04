Europ Assistance, una fast a Reggio Emilia con vista sull’A1

Seconda tappa per il piano-colonnine di Europ Assistance. Dopo la stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici inaugurata qualche settimana fa a Venaria Reale, Europ Assistance ha attivato un secondo impianto a Reggio Emilia. E’ collocato a poche centinaia di metri dal casello autostradale noto a tutti gli automobilisti per lo spettacolare ponte progettato da Calatrava. L’impianto è presso la sede dell’Autofficina Corradini, partner della Compagnia. Si sviluppa così il progetto della società dedicato alla mobilità elettrica.

Una ricarica sotto il Ponte di Calatrava

Il punto di ricarica è l’unico sul territorio della cittadina emiliana e testimonia l’impegno di Europ Assistance nell’offrire servizi dedicati a chi sceglie soluzioni di trasporto sostenibile.

La stazione di via Lincoln, dove ha sede l’Autofficina Corradini, è a disposizione dei clienti Europ Assistance e di tutta l’utenza che accederà al centro assistenza. L’autofficina è specializzata nel soccorso stradale leggero e pesante sulla rete urbana ed autostradale. E’ in grado di fornire la prima assistenza anche a veicoli elettrici. Offre inoltre un’ampia gamma di servizi, dalla manutenzione e riparazione al tagliando, check gomme, sanificazione.

La nuova colonnina Europ Assistance di Reggio Emilia è di tipologia fast con 3 prese da 50 kW di potenza (prese CCS Combo e ChaDeMo) e una in corrente alternata quick da 22 kW. Potrà anche essere attivata e utilizzata con carta di credito, oppure RFID card, oppure, a breve, tramite app in roaming con il circuito internazionale Hubject.

Presto con l’app nel circuito Hubject

Attraverso la stessa app sarà possibile geolocalizzare le colonnine e prenotare il servizio di ricarica. L’ingresso nel circuito internazionale come e-mobility provider avverrà entro l’anno, Sarà quindi interoperabile con oltre 90 mila punti di ricarica pubblici in tutta europa e in Italia con la rete di Enel X.

«Seguire i clienti nei loro spostamenti fa parte della nostra storia; qualunque sia l’evoluzione del mezzo, noi continuiamo a essergli accanto _ afferma Marco Baldoli, Chief Auto Officer Europ Assistance Italia».

L’impegno di Europ Assistance nella mobilità alternativa è iniziato 10 anni fa con l’introduzione di auto ibride prima e full electric poi nella flotta. Poi ha adottato mezzi di soccorso autorizzati a intervenire sulle auto elettriche. Infine, la possibilità di fornire un veicolo elettrico sostitutivo.

«Ad oggi con questo nuovo e importante progetto _ prosegue il manager _ vogliamo essere sempre di più il player di riferimento nell’assistenza per la nuova mobilità di quanti scelgono di porre attenzione al tema dell’impatto ambientale e della sostenibilità».

Europ Assistance, nell’auto elettrica a 360 gradi

Il progetto infrastrutturale di Europ Assistance prevede lo sviluppo di una rete di colonnine di ricarica all’interno dei Centri Soccorso e dei Centri Rent convenzionati. Prevede inoltre il potenziamento del servizio di noleggio con l’introduzione nella flotta di veicoli full electric. Entro la fine del 2021 saranno 75 i punti di ricarica, con l’obiettivo di arrivare a 220 nell’anno successivo.

I piani elettrici di Europ Assistance in digital talk

Nel video che segue l’Amministratore delegato di Europ Assistance Italia Fabio Carsenzuola spiega nel dettaglio i programmi della compagnia nella mobilità elettrica e la filosofia che li ispira. Con lui, in questo breve digital talks coordinato da Vaielettrico, il respknsabile e-mobility di Enel X Alberto Piglia.

In Italia dal 1968, Europ Assistance è in grado di intervenire in più di 200 Paesi sia nel quotidiano che nelle situazioni di emergenza, con servizi di assistenza personalizzati e coperture assicurative per i Viaggi, l’Auto, la Salute e la Casa&Famiglia. In Italia ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato di oltre 265 milioni di euro. Conta uno staff di oltre 820 persone e più di 10.300 centri di assistenza.

