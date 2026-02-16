Eurogroup Laminations, salta la vendita ai cinesi







Eurogroup Laminations: salta la vendita agli investitori cinesi rappresentati da FountainVest. L’azienda produce componenti per motori elettrici.

Eurogroup Laminations produce rotori e statori per motori elettrici

Nel campo dei fornitori per motori di auto elettriche in Italia, Eurogroup Laminations è una delle realtà più significative. Ha sede a Baranzate, nel milanese. Progetta e produce rotori e statori ed è quotata alla Borsa di Milano. La notizia della revoca dell’accordo è stata accolta malissimo: il titolo nella prima mattina non riusciva a fare prezzo, con un ribasso teorico del 50%. Gli accordi tra il principale azionista di Eurogroup Laminations, EMS, e il compratore cinese erano stati annunciati lo scorso luglio. La revoca della cessione è legata alla complessità nel processo di vendita, dell’iter per le autorizzazioni necessarie. E dopo aver registrato l’impossibilità di soluzioni alternative. EuroGroup Laminations fa comunque sapere che l’interruzione della vendita non incide su prospettive industriali e finanziarie della società.

Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito ufficiale, Eurogroup ha realizzato nel 2024 un fatturato di 869 milioni di euro. Con 3.330 dipendenti distribuiti in 15 impianti produttivi in tutto il mondo. Quella che gli economisti chiamano “una multinazionale tascabile”. Gli accordi del 28 luglio 2025 prevedevano che EMS, titolare di una partecipazione del 45,7%, vendesse la propria quota a una società di FountainVest. Le azioni sarebbero confluite in una holding che avrebbe avuto il 55,3% di EuroGroup Laminations. E in cui EMS avrebbe in parte reinvestito i proventi della vendita. Alla chiusura dell’accordo ci sarebbe stata una offerta pubblica d’acquisto (OPA) a 3,85 euro per azione, il 64%in più rispetto all’ultimo giorno prima dell’annuncio. Di qui il crollo del titolo alla notizia che l’OPA non ci sarà e che EMS resta titolare della maggioranza delle azioni.

