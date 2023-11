EuroGroup, boom di ordini nei motori elettrici per EV

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, quotata in Borsa all’inizio di quest’anno, sta vivendo un momento magico grazie all’auto elettrica.

Ordini per 6 miliardi su 851 milioni di fatturato

Con un fatturato 2022 di 851 milioni di euro, deve far fronte oggi a un portafoglio ordini esploso fino a 6 miliardi di euro. In sostanza l’equivalente di 7 anni di produzione. Anche per questo ha avviato un programma di acquisizioni che si è concretizzato in questi giorni con l’acquisizione del 100% di DS4 S.p.A. Entrambe le azienda hanno sede in Lombardia.

Compra DS4 per farsi in casa i sistemi di produzione

DS4 progetta e realizza software e hardware custom-made nell’automazione industriale e sistemi produttivi integrati su misura. Ha chiuso il bilancio di esercizio 2022 con 7,9 milioni di euro di ricavi e 2,5 milioni di EBITDA, con un portafoglio ordini di 18,4 milioni a luglio 2023. Il valore della transazione è di 16,5 milioni di euro.

L’attuale management di DS4 rimarrà alla guida della società per continuare l’importante

percorso di crescita intrapreso, e che sarà accelerato grazie al coordinamento strategico e alle sinergie operative con EuroGroup.

«Siamo molto soddisfatti di continuare questo percorso di crescita con DS4, da oggi

finalmente parte del nostro Gruppo» ha commentato Marco Arduini, CEO di EuroGroup Laminations. «Le sinergie operative che genererà questa operazione _ ha concluso _

ci faranno raggiungere risultati ambiziosi. Ringrazio il management di DS4 per il forte

commitment dimostrato a lavorare duramente insieme nei prossimi anni, finalmente come

colleghi».

Dall’auto elettrica la spinta alla crescita di EuroGroup

EuroGroup Laminations opera in due segmenti con specifiche business units: EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione del motor core (i.e., statori e rotori) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un’ampia gamma di applicazioni automobilistiche non di trazione; (ii) INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe.

Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi di circa 851 milioni di euro nel 2022, con un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all’estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE per un valore stimato di circa 6,0 miliardi di euro.

