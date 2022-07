Le cinesi fanno sul serio: ora arriva anche il nuovo brand automotive Eurasia Motor Company che a fine 2023 proporrà anche la versione elettrica del Suv Wave 3, presentato ieri presso le Cantine Berlucchi in Franciacorta.

Eurasia Motor Company, ovvero Great Wall

Eurasia Motor Company è un’altra emanazione della più famosa Great Wall Company, azienda cinese che da tempo ha deciso di entrare nel mercato europeo con i suoi prodotti elettrici e non solo, tra i quali anche quelli a marchio Haval e, prossimamente, la Coffee 01 e la Ora Cat.

Eurasia Motor Company si presenta sul mercato europeo con un suo primo modello, la Wave 3, un SUV definito ‘All purpose’, versatile e multifunzionale: «Siamo qui a presentare un marchio esclusivo, EMC, che si lancia oggi sul mercato italiano – le parole di Federico Baffi, Amministratore Delegato di Eurasia Motor Company – siamo operativi dal 2005, come importatori dalla Cina; abbiamo già portato in Italia il marchio Great Wall e Haval».

Lo sviluppo nel mercato europeo

Prosegue Federico Baffi: «Abbiamo deciso di intraprendere la strada di diventare produttori, con il sogno di poterci espandere in Europa dopo il mercato italiano. L’azienda che produce è una società di partecipazione statale cinese, dove all’interno è presente anche la Chery Automobile con le sue tecnologie. Essendo nata recentemente dal punto di vista tecnologico è molto avanzata. In Cina esiste già la Wave 3 in versione completamente elettrica, ma per le lungaggini legate all’omologazione abbiamo deciso di introdurre sul mercato italiano questa con motore endotermico. L’obiettivo di vendite, per il momento, è di 1.500 vetture all’anno».

Che cos’è la Eurasia Motor Company Wave 3

La nuova Eurasia Motor Company Wave 3 è un Suv per la famiglia, con cambio manuale e automatico, un computer di bordo, fari Led e l’antifurto, tutto di serie. Il prodotto finito è disponibile a 22.000 euro: «Per ora il modello è unico, ma disponibile in due versioni – conclude Federico Baffi – entrambe con un motore 1.5 di cilindrata ed impianto GPL. La prima ha il cambio manuale, la seconda l’automatico e un motore turbo da 247 cavalli, che viene venduta a 24.400 euro. È un’auto familiare, spaziosa nelle dimensioni, che risponde bene alle esigenze di tutti. Sul mercato, oggi, i nostri concorrenti sono la Dacia Sandero e la DR 5.0». E la versione elettrica?

«Sarà sempre sulla piattaforma della Wave 3 e arriverà alla fine dell’anno prossimo; il prezzo? Ad oggi finita, in Cina, costa circa 22.000 dollari. E’ pensabile che in Europa possa arrivare con un listino tra i 30 e i 35mila euro».

