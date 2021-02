eTestDays 2021, l’auto elettrica per le imprese dell’Alto Adige

eTestDays 2021: la mobilità elettrica a maggio arriva nuovamente nelle aziende dell’Alto Adige. L’iniziativa nasce per far provare vantaggi e fascino delle EV.

La partecipazione agli eTestDays è gratuita; a carico dell’azienda rimangono solo i costi dell’energia elettrica per i processi di ricarica nelle aree private o aziendali. Chi ricaricherà il veicolo in una stazione di ricarica pubblica Alperia riceverà da parte di Neogy (gruppo Alperia), una tessera di ricarica gratuita per la durata della campagna. Ma c’è anche l’opzione dell’idrogeno: si può fare il pieno ai veicoli a cella a combustibile gratuitamente al distributore a Bolzano sud.

Non solo elettriche, anche idrogeno e ibride plug-in Durante gli eTestDays 2020, 111 imprese altoatesine hanno potuto testare un veicolo elettrico per un periodo di quattro giorni ciascuna. Il parere generale sulla mobilità elettrica è stato positivo. La selezione era stata fatta tra 300 imprese candidate. Il parco auto era formato da 37 diversi veicoli elettrici (a batteria, a cella a combustibile e ibridie plug-in) messi a disposizione a rotazioneper i test drive.