Estrima fa shopping, nasce un gruppo attorno a Birò

Estrima Spa ha acquisito Brieda&C, società di progettazione e produzione di cabine per macchinari per i settori agricultural, construction, maintenance e mobility, Sharbie (servizi per la gestione dell’auto di cortesia e della movimentazione e noleggio professionale di veicoli con il marchio autonostop.it) e, indirettamente, la prima piattaforma di veicoli in condivisione che unisce pooling, sharing e renting Upooling.

«Da oggi Estrima diventa un gruppo, integrando al suo interno la propria capacità produttiva con Brieda e proiettandosi verso il mercato dei servizi di mobilità con Sharbie e UPooling» ha commentato Matteo Maestri Presidente di Estrima.

Estrima è nota per il Birò, il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote per il trasporto coperto di due persone presente sul mercato nazionale. Il progetto Birò ha origine dalla visione di Maestri, fondatore del marchio. Terza generazione di una famiglia friulana conosciuta per la produzione di cabine per macchine per movimento terra, Matteo entra nel business di famiglia fondando Estrima. Il nome deriva dall’anagramma del suo cognome.

Nel 2020 Maestri è stato affiancato da due nuovi soci che apportano esperienza manageriale e imprenditoriale: Ludovico Maggiore, con un background nel mondo dei servizi dedicati alla mobilità e del noleggio di veicoli e da Ermes Fornasier, con esperienza nel settore dell’automotive.

Sharbie, Brieda e UPooling nella squadra Estrima

Grazie all’acquisizione annunciata ieri, Estrima avrà il pieno controllo della capacità produttiva di Brieda, dei suoi impianti di produzione e delle competenze di alto livello prsenti nel suo organico.

Attraverso Sharbie, invece, Estrima potenzierà i sistemi operativi e i servizi integrati per la gestione delle automobili sostitutive “di cortesia” e il noleggio. Sharbie studierà soluzioni su misura per le diverse esigenze degli operatori auto e, più in generale, delle aziende che hanno necessità di movimentare veicoli.

Infine, tramite UPooling, potenzierà l’offerta nell’ambito del car sharing grazie a un utilizzo sempre più integrato della app di Birò Share.

Estrima Birò, questi i prezzi

Birò è equiparabile a uno scooter di cilindrata 50cc con una velocità massima di 45km/h e 125 cc con velocità massima di 60km/h. Può essere guidato da persone con età superiore ai 14 anni e che abbiano il patentino.

Nel 2013, Estrima ha introdotto Re-Move, il sistema che consente di rimuovere la batteria e trasportarla con un trolley per poterla ricaricare ovunque. Quest’anno si prevedono grandi novità per lo sviluppo del progetto.

Questi i prezzi di listino dei vari modelli: Summer 5.990 euro +IVA, Winter 7.790 euro +IVA, Big 9.490 euro + IVA. Box 9.990 + IVA.

