Estrema Fulminea, l’hypercar con batterie allo stato solido

Estrema Fulminea arriverà sul mercato tra due anni e sarà la prima hypercar con omologazione stradale ad utilizzare un innovativo pacco-batteria “ibrido”. Impiegando appunto celle allo stato solido prodotte da ABEE (Avesta Battery Energy Engineering) e ultra-capacitori. Il pacco batterie sarà progettato e prodotto in collaborazione con lo specialista IMECAR Elektronik. La trasmissione sarà dotata di 4 motori elettrici con una potenza di picco di 1,5 MW (2.040 CV), che permetterà a Fulminea di accelerare da 0 a 320 km/h in meno di 10 secondi. Il pacco batterie avrà una capacità di 100 kWh, con un’autonomia prevista secondo il ciclo WLTP di 520 km. Grazie all’utilizzo delle celle allo stato solido, la batteria ibrida (costruita con la tecnologia “cell to pack”) toccherà una densità energetica da record con ben 450 Wh/kg. Equivalenti cioè a 1.200 Wh/l, con un peso della batteria di soli 300 kg e massa totale in ordine di marcia di circa 1.500 kg.