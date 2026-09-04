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il4 Settembre 2026
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Estonia vira sui traghetti elettrici: 4 ricariche da 5 MW in porto

Estonia Traghetti
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In Estonia si sta già lavorando a quattro punti di ricarica per i traghetti alettrici che arriveranno nel 2028, in grado di erogare fino a 5 MW. Serve tanta energia per caricare la batteria del mezzo che ospiterà 380 passeggeri, 110 auto o otto camion. Servirà per collegare la terraferma estone con l’isola di Saaremaa.

Un’infrastruttura per ricariche fast dei traghetti

Il governo estone crede e sostiene questo progetto che prende il via con la predisposizione dell’infrastruttura di ricarica. In questo caso particolarmente robusta: quattro punti di ricarica in grado di erogare fino a 5 MW  a servizio del traghetto elettrico che approderà in porto per la fine del 2028. L’obiettivo è l’elettrificazione della rotta che  collega la terraferma estone a Muhu, uno dei principali punti di accesso all’isola di Saaremaa.

Estonia Traghetti
Il tragetto elerttrico collegherà la costa dell’Estonia con la piccola isola di Muhu. Da qui, attravero un ponte, si raggiunge la grande isola di Saaremaa.

Il protagonista di questo lavoro di infrastrutturazione è l’azienda PSW Power & Automation, azienda norvegese specializzata in soluzioni per l’elettrificazione avanzata, l’energia rinnovabile e i sistemi di accumulo. È parte del gruppo industriale Scana ASA, attivo nelle tecnologie per le ocean industries. In Estonia fornirà i quattro punti di ricarica,  due per lato del cavalcavia.

Un pit stop in porto, traghetto con batteria da 3 MWh. Investimento da 50 milioni

Si investe nella velocità della ricarica per “liberare” velocemente lo spazio e assicurare più collegamenti.  In questo caso è fondamentale fare presto per assicurare l’alimentazione in tempi utili per il servizio. Il traghetto ospita a bordo una batteria con ampia capacità: da 3 MWh.

Elettrificare i traghetti è possibile: l’80% a batteria entro il 2035

Il traghetto elettrico commissionato dal governo estone potrà trasportare fino a 380 passeggeri. Ospiterà anche110 auto, o otto camion a seconda della configurazione.

traghetto Estonia
Il rendering di uno dei cinque traghetti elettrici destinati a Perth

Il progetto rappresenta anche un investimento significativo. L’appalto per la costruzione ammonta infatti a 50 milioni di euro, otto milioni in più rispetto al budget inizialmente previsto. Ma l’infrastruttura di ricarica non è riservata ad unico traghetto. PSW sottolinea che anche altre imbarcazioni compatibili potranno utilizzare il sistema MCS. Insomma l’infrastruttura potrebbe  supportare  l’elettrificazione di una piccola flotta di traghetti e altre imbarcazioni.

LEGGI anche: Non tutte full electric, ma tutte elettrificate e guarda il VIDEO

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