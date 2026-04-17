Estensione di garanzia negata con l’auto elettrica? A Roberto, un lettore, è accaduto con la sua VW ID.3. Che cosa si può fare? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Estensione di garanzia negata: “Avete qualche suggerimento?
“Vi scrivo per sottoporvi un quesito. La mia ID.3 Tech ha compiuto da poco 5 anni. Essendo scaduta anche l’estensione di garanzia prevista dalla casa madre, ho provato a fare un preventivo su alcuni siti di compagne che offrono questo servizio. Per esempio, se si può citare, garanty.it. Con una certa sorpresa, ho scoperto che questo servizio non è previsto per le auto elettriche… Mi dispiace parecchio, dal momento che la mia auto ha poco più di 90.oookm ed è in ottimo stato ma… non si sa mai. La questione, per me è proprio questa: in linea generale, ho notato un livello di usura infinitamente inferiore rispetto a tutte le precedenti auto (non elettriche). E per questo motivo vorrei prolungarne la vita, ma vorrei tutelarmi da alcuni imprevisti ove possibile. Avete per caso qualche soluzione possibile che non sono stato in grado di scoprire io? Grazie”. Roberto Grignani
È una forma di assicurazione e manca ancora la casistica…
Risposta. Il motivo del diniego non è certo legato a una maggiore difettosità delle auto elettriche. È che queste società di fatto forniscono una copertura assicurativa che scatta in caso di guasto. Stabilendo le tariffe (o premi) in base alle statistische dei problemi dei diversi modelli. Nell’elettrico questo storico ancora non esiste, se non per le Case automobilistiche, e quindi chi offre l’estensione di garanzia preferisce tenersi alla larga. Nonostante che, ripetiamo, le elettriche si guastino molto meno delle termiche. Per diversi motivi, tra cui il fatto di avere una struttura molto più semplice, a partire dal motore. Vediamo comunque se dai lettori arrivano segnalazioni di società che offrono comunque la copertura anche dopo i 5 anni. Fermo restando che la Volkswagen garantisce una soglia minima della batteria al 70% (pochino) per 8 anni o 160 mila km.
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