Estensione di garanzia negata con l’auto elettrica?

“V

”.

Roberto Grignani

i scrivo per sottoporvi un quesito. La miahaEssendoprevista dalla casa madre, ho provato a fare un preventivo su alcuni siti di compagne che offrono questo servizio. Per esempio, se si può citare,. Con una certa sorpresa, ho scoperto che questo servizio… Mi dispiace parecchio, dal momento che la mia auto ha poco più died èma… non si sa mai. La questione, per me è proprio questa: in linea generale, ho notatorispetto a tutte le precedenti auto (non elettriche). E per questo motivo vorrei, ma vorrei tutelarmi da alcuni imprevisti ove possibile. Avete per caso qualche soluzione possibile che non sono stato in grado di scoprire io? Grazie