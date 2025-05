Estate con A2A: maxi tagli alle tariffe sulle sue colonnine (non tutte)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tagli alle tariffe di ricarica, a partire dal 9 giugno e in vigore per tutto il periodo estivo, per A2A. La multiutility guidata da Renato Mazzoncini risponde così, migliorandole, alle mosse di Plenitude, Enel x ed Ewiva. Ai propri clienti registrati offre tariffe al consumo molto vantaggiose su specifiche colonnine della sua rete: 0,49 euro in AC e 0,55 euro in DC a prescindere dalla potenza, fino all’8 ottobre.

Ricariche a 0,49 euro in Ac e 0,55 in DC per tutti i clienti A2A E-Moving, anche se hanno finito i kWh in abbonamento

Le nuove tariffe saranno applicate sia a chi ha sottoscritto con A2A contratti a consumo, sia a chi ha sottoscritto abbonamenti mensili (Small da 40kWh, Medium da 100 e Large da 200 kWh), una volta superata la quantità prevista dal contratto. L’obiettivo è attrarre sulle proprie colonnine nuovi clienti durante gli spostamenti e i viaggi di vacanza. Dando nel contempo più flessibilità agli abbonati in un periodo di utilizzo non rutinario dell’auto elettrica.

Le colonnine A2A abilitate alle tariffe scontate saranno individuate nei prossimi giorni, dopo un’analisi dei flussi attuali e previsti. E incrementate nel corso dell’estate alla luce del tasso di utilizzo reale. Per il momento la tariffa applicata sarà visibile dalla App caso per caso, prima di avviare la ricarica. Ma sarebbe auspicabile un aggiornamento all’App A2A E-Moving che consenta agli Ev driver di individuarle preventivamente, pianificando il viaggio.

Quali sono le colonnine “low cost”? Lista flessibile sulla base del traffico, con i prezzi in tempo reale sulla App E-Moving

Vale la pena specificare che gli abbonamenti a canone fisso mensile costano: 25 euro lo Small, 57 euro il Medium e 106 il Large (per i clienti domestici A2A sono scontati rispettivamente a 22, 49 e 85 euro) e comprendono le ricariche presso tutte le colonnine interoperabili degli operatori in roaming. Viceversa le nuove offerte a consumo sono limitate ad alcune stazioni di ricarica della sola rete A2A.

Comunicando le novità tariffarie la multiutility lombarda ha variato anche alcuni termini contrattuali. Per esempio:

–si introduce la pre-autorizzazione per le offerte “a consumo” e “a canone mensile” sul metodo di pagamento salvato in fase di avvio della sessione di ricarica. L’importo verrà sbloccato al termine della sessione di ricarica;

–la decorrenza della modifica dei piani tariffari “a canone mensile”, la scadenza, la data e l’ora di rinnovo o modifica dei piani tariffari saranno sempre visibili e aggiornate nella Sezione “Contratti” dell’App;

-i kWh prelevati in corrispondenza del sopraggiunto orario di rinnovo o dell’attivazione di un nuovo contratto “a canone mensile” o “prepagato” saranno imputati interamente al periodo di competenza corrispondente alla data e ora di fine ricarica;

-sarà possibile esercitare il recesso anche tramite l’invio di una segnalazione nella Sezione “Supporto amministrativo” dell’App, in aggiunta alle altre modalità già previste.

Tutte le offerte aggiornate sono sempre disponibili sul sitowww.e-moving.it e nella sezione “Contratti” dell’App.

GUARDA anche il VIDEO del nostro Luca Palestini

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-