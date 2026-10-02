L’estate 2026 dei record: caldo estremo, fiumi in secca e mari bollenti

E’ ufficiale: l’estate 2026 ha segnato nuovi record climatici in Europa occidentale, superando anche il precedente primato del 2003. I dati di Copernicus diffusi oggi fotografano temperature eccezionali, forte stress termico, fiumi ai minimi e mari insolitamente caldi. Tutto ciò ha già avuto ripercussioni sulla produzione energetica, sui trasporti e sulla disponibilità di acqua. E altre avrà in vista dell’autunno.

Siamo già 2,5 gradi oltre la media 1991-2020

Secondo i dati del programma europeo di osservazione della Terra, la temperatura media dell’estate nell’Europa occidentale ha raggiunto 21,7 °C, 2,5 °C sopra la media del periodo 1991-2020. Il precedente record, registrato nel 2003, è stato quindi superato. Il caldo non si è concentrato soltanto nei mesi centrali dell’estate: temperature giornaliere eccezionali sono state osservate anche a maggio e settembre.

L’estate appena conclusa ha evidenziato quanto gli effetti del cambiamento climatico possano propagarsi ben oltre il termometro. Nel 2026 sono stati 17 i giorni nei quali almeno il 60% dell’Europa occidentale ha superato i 30 °C, contro gli 11 del 2003 e i 7 del 2025.

Particolarmente significativo è anche il dato sullo stress termico: 41 giorni caratterizzati da condizioni di forte stress per il corpo umano, rispetto ai 36 del 2003.

Un probelma in più per il sistema energetico

Per il sistema energetico, temperature elevate e scarsità d’acqua possono creare pressioni simultanee. I bassi livelli dei fiumi hanno infatti complicato il raffreddamento degli impianti termoelettrici e nucleari e ridotto la disponibilità di acqua per la produzione idroelettrica. È un elemento rilevante anche per la transizione energetica: la crescente diffusione di fonti rinnovabili deve essere accompagnata da reti, accumuli e capacità di gestione capaci di affrontare condizioni meteorologiche sempre più variabili.

La siccità ha rappresentato uno degli aspetti più critici dell’estate. Secondo Copernicus, luglio e agosto hanno visto contemporaneamente condizioni di portata minime o prossime ai minimi storici in diversi grandi fiumi europei, tra cui Reno, Danubio, Po, Loira, Rodano e Senna.

Le conseguenze hanno riguardato anche il trasporto delle merci, oltre alla produzione energetica e alla disponibilità di acqua dolce. Per un continente che punta a rafforzare il trasporto ferroviario e quello per vie navigabili per ridurre le emissioni, la crescente variabilità delle condizioni idrologiche introduce quindi un ulteriore elemento di vulnerabilità nelle infrastrutture di mobilità.

Il caldo prolungato ha contribuito inoltre a una stagione degli incendi particolarmente intensa. Al 2 settembre, l’area bruciata nell’Unione europea risultava quasi doppia rispetto alla media 2006-2025 per lo stesso periodo, con Spagna e Francia tra i Paesi maggiormente colpiti.

L’impatto non si limita ai danni diretti. Gli incendi possono interrompere collegamenti stradali e ferroviari, danneggiare infrastrutture, aumentare i costi di gestione e ripristino del territorio, ridurrre l’assorbimento naturale di CO2.

Mediterraneo caldo: l’attenzione si sposta sull’autunno

Per l’Italia, uno degli elementi più rilevanti riguarda il Mediterraneo. Il progetto Mare Caldo di Greenpeace ha rilevato, a partire da maggio, diverse ondate di calore marine nelle aree monitorate, con picchi fino a quasi 5 °C sopra la media climatologica trentennale.

Secondo il climatologo del Cnr Antonello Pasini, il calore accumulato dal Mediterraneo può contribuire ad alimentare fenomeni meteorologici intensi, perché l’evaporazione fornisce maggiore umidità all’atmosfera. Tra gli eventi citati figurano supercelle temporalesche, forti raffiche di vento, trombe marine e tornado, fino ai cosiddetti medicane.

Il caldo record dell’estate 2026 diventa così anche un tema di resilienza delle infrastrutture. Per mobilità elettrica, reti di distribuzione, produzione rinnovabile e sistemi di accumulo, la questione non è soltanto aumentare la capacità installata, ma progettare sistemi in grado di continuare a funzionare in presenza di caldo estremo, siccità, incendi e precipitazioni intense.

La transizione energetica, in altre parole, procede dentro un clima che sta cambiando più rapidamente delle condizioni per cui molte infrastrutture sono state progettate.