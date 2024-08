Estasi e Impeto, i nomi delle Aehra

Estasi e Impeto: Ahera ha deciso questi due nomi per le supercar elettriche che produrrà in un nuovo stabilimento a Mosciano Sant’Angelo, in Abruzzo.

Estasi e Impeto prodotti dal 2026 in una fabbrica in Abruzzo

Di Ahera si parla da due anni, da quando furono svelati i nomi dei Co-fondatore del nuovo marchio, Hazim Nada e Sandro Andreotti, e del capo del design, Filippo Perini. Ora arrivano altre immagini e i nomi dei primi due modelli. Oltre alla conferma che le auto saranno made in Abruzzo, con un investimento di 1,2 miliardi di euro per la costruzione di “un impianto di produzione all’avanguardia“. Con contributo del Ministero del Made in Italy nell’ambito di un Contratto di Sviluppo del Fondo Automotive. L’inizio della produzione è previsto per metà 2026, con a regime 540 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento e altri 110 addetti a Milano, dove ha sede il quartier generale dell’azienda. Produzione prevista: 25 mila veicoli all’anno. Il SUV di Aehra prende il nome di Impeto “per celebrare l’energia creativa che innesca la nascita di qualsiasi capolavoro rivoluzionario“. La berlina è stata invece chiamata Estasi “come segno di contemplazione della bellezza di un oggetto“.

Per i nuovi modelli annunciata un’autonomia fino a 800 km

La casa automobilistica ha anche stabilito una relazione strategica con l’Università dell’Aquila. Sede di uno dei centri di ingegneria EV più avanzati al mondo, l’università sarà fondamentale per lo sviluppo del sistema di propulsione elettrica avanzato di AEHRA, con autonomia di 800 km/497 miglia, e di tutte le future tecnologie EV. Una partnership è stata anche attivata con il Politecnico di Milano. “Siamo lieti di svelare i nomi dei primi modelli Aehra – ha commentato Hazim Nada, fondatore e Ceo di Aehra – ovvero il SUV Impeto e la berlina Estasi. Questi veicoli altamente concettuali rappresentano un’espressione di pura arte automobilistica italiana. Che, ai nostri occhi, scaturisce da una fusione senza precedenti di bellezza e innovazione“.