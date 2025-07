Esplosioni con gasolio e GPL: fosse successo con l’elettrico…

Esplosioni con gasolio e GPL: due incidenti mortali nel giro di pochi giorni, a Bologna e Roma. Fosse successo con veicoli elettrici sai che risalto avrebbero avuto? La domanda è posta da Pietro, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Esplosioni con gasolio e GPL: incidenti gravi, ma nessuna polemica…

“Ho visto in tv le paurose immagini dell’autocisterna carica di gasolio esplosa a Valsamoggia, vicino a Bologna, con un morto. E ho visto anche, pochi giorni fa, l’esplosione del deposito di GPL di Roma, anche qui con una vittima e diversi feriti e un camion a provocare l’incendio. Quel che non ho visto è l’ondata di indignazione che sale ogni (rara) volta che è un’auto elettrica a prendere fuoco. Lì si scatenano i leoni di tastiera, che qui ho visto zitti e buoni, nonostante le due vittime e i notevoli danni. Immaginiamoci che cosa sarebbe successo, in termini di can can sui media e sui social, se i due incidenti fosse capitati con altrettante auto elettriche“. Pietro Canali

Sono le statistiche e i test Euro NCAP a promuovere le auto elettriche in sicurezza

Risposta. Purtroppo incidenti come questi sono sempre capitati, ma è vero che nei rari casi in cui è stata un’auto elettrica a prendere fuoco l’enfasi mediatica (e sui social) è stata enorme. Non ci piace far polemica su eventi che hanno provocato vittime e sui quali sarà la magistratura a far luce. Ci limitiamo a ricordare che, statisticamente parlando, le auto elettriche in caso di incidente provocano un incendio in un numero di casi molto inferiore rispetto alle auto termiche. E che i crash-test ufficiali svolti da Euro NCAP per le auto a batterie si concludono nella stragrande maggioranza dei casi con il punteggio massimo in termini di sicurezza, 5 stelle. Come dimostra anche l’ultima tornata di esami.

