Esperienza tragicomica al Supercharger Tesla di Dorno, in A7, nel pavese: Giancarlo voleva ricaricare la sua Peugeot, ma l’operazione non è riuscita. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ero arrivato a Dorno Est con la mia Peugeot e-2008 per un rabbocco…

“I “I Peugeot e-2008 da oltre un anno, che ricarichiamo a casa. E, non usando l’auto per andare a lavorare (fautori dell’utilizzo di treni, mezzi pubblici, bici, etc), ci capita di ricaricare l’auto alle colonnine pubbliche solo per vacanze e gite.

Ovviamente abbiamo avuto i problemi di tutti nell’utilizzo delle troppe app che dovrebbero servirci a trovare la tariffa migliore. Ma che ci fanno spesso perdere un sacco di tempo tra scaricamenti, registrazioni, metodi di pagamento e tanti malfunzionamenti e ostacoli vari. Ma stavolta, tornando dalla Liguria e abbisognando di pochissimi kWh per raggiungere casa a Como, abbiamo trovato un Supercharger Tesla alla stazione di servizio di Dorno Est.

Bene, ci siamo detti, Tesla è una garanzia, in pochi minuti ripartiamo! E invece abbiamo perso oltre mezz’ora e senza poter caricare. Non avendo alcuna card, l’unico metodo per avviare la ricarica era l’app Tesla. Ma la sorpresa è stata scoprire, purtroppo solo alla fine, che nell’app Tesla di Dorno non c’è nulla! .

Esperienza tragicomica al Supercharger: cercavo di avviare la ricarica, ma…

In alto a destra un primo screenshot dell’app, dove non si vede nessun Supercharger nell’area. Mentre in un secondo, zoomando in un’area più grande, mostra quello più vicino a San Giuliano Milanese, a 35 km! Purtroppo non me ne sono accorto subito, dando per certo che il Supercharger che l’app mi stava proponendo fosse quello dove mi trovavo. E non ho controllato che il nome della località fosse giusto.

Ne è risultata una scena comica, per chi mi guardasse. Cercavo di avviare la ricarica, osservando che le numerazioni non corrispondevano da una certa colonnina in avanti (“1A, 1B, 1C, 1D, 2A, …” invece di “1A, 1B, 2A, 2B, …”). E, poiché non succedeva nulla, visto che comandavo un caricatore a 35 km, provavo a spostare l’auto su altre postazioni senza risolvere nulla! Quando me ne sono reso conto, ho cercato nell’app un numero di telefono o un link per segnalare il problema: nulla.

Vi chiedo: sono un babbeo anche nel cercare supporto o, come in molti altri servizi, trovare un modo per contattare l’azienda è diventato roba da cercatori d’oro? Potreste aiutarmi a contattare Tesla? Complimenti per il vostro prezioso lavoro “ . Giancarlo Stasi.

Risposta. marche diverse da Tesla. Nella stanchezza di un viaggio capita a tutti di fare qualche errore di valutazione, Giancarlo non deve colpevolizzarsi troppo. Non tutti i Supercharger sono disponibili per chi guida auto di

ancora riservata ai clienti della marca di Elon Musk. Contattare Tesla? Non è semplicissimo. Sul sito si fa riferimento a un telefono per Assistenza stradale e Assistenza Tesla: 0694801252 e alla PEC teslamotorsitaly@pec.it E il fatto che Dorno Est non compaia nella app disponibile per tutti, fa pensare che si tratti di una stazioneai clienti della marca di Elon Musk.Non è semplicissimosi fa riferimento a un telefono per Assistenza stradale e Assistenza Tesla:e alla PEC teslamotorsitaly@pec.it