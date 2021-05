Esclusivo, la Mercedes EQS avvistata a Ortisei

Esclusivo / La Mercedes EQS avvistata per la prima volta in strada, senza veli, in Val Gardena, a Ortisei (BZ). L’ammiraglia elettrica di Mercedes da 770 km di autonomia si mostra senza mascherature. Ci siamo imbattutti in un esemplare utilizzato probabilmente per gli ultimi test, vista l’uscita sul mercato prevista per l’estate. Era in ricarica presso una colonnina FAST 100 kW di Alperia-Neogy. Bellissima, che se non ci hanno fatto troppo avvicinare…

Esclusivo / Mercedes EQS in ricarica in Val Gardena

Evidentemente i tecnici tedeschi della casa con la Stella hanno pensato, come spesso succede, di spingersi molto lontano da casa per gli ultimi affinamenti di quella che è destinata a diventare uno dei riferimenti assoluti per lusso e autonomia. Mercedes EQS sarà ricordata anche come la prima elettrica a sfondare la soglia dei 100 kWh di batteria (107,8 kWh nella versione con batteria più capiente). Ultimo primato ma non meno importante il coefficiente di penetrazione da primato (0,20). Saremmo stati estremamente curiosi di poter conoscere i consumi avuti dall’auto per raggiungere Ortisei, presumibilmente in autostrada dalla Germania. Ma ovviamente non ci sarebbe stato permesso. Tuttavia, qualche deduzione possiamo provare a farla.

Esclusivo / Bella è bella, ma che macchina sarà?

Parto da un dato che conosco bene, anche se riferito a un modello decisamente meno esclusivo. Il consumo della mia ID.3 1st (58 kWh di batteria). L’auto è omologata nel ciclo WLTP per un’autonomia combinata di 422 km. So, dalle mie rilevazioni, che l’autonomia reale nel misto è più realisticamente attorno ai 360 km d’estate (-15% circa) e 315 km d’inverno (-25% circa). Può arrivare a percorrere 275 km in autostrada d’estate (-35%) e non oltre 230 km d’inverno (-45%). So anche che in città d’estate posso arrivare a percorrere oltre 500 km (+20%).

Ma questo è più che normale. Non significa che il dato dichiarato non sia corretto o sia ottimistico. Significa solo che è un dato di consumo rilevato in certe condizioni di utilizzo a una certa temperatura, seppur, e questo è l’importante, a condizioni sempre uguali. Il ciclo di omologazione WLTP ci restituisce in questo modo comunque alcune informazioni importanti. Ovviamente ogni auto poi risponderà in modo più o meno efficiente al variare di temperatura e velocità. Ma un’idea possiamo farcela.

Renderà possibile un Verona – Napoli senza ricariche?

Proviamo, per analogia a fare qualche calcolo, per approssimazione. Concentriamoci sull’autostrada, visto che la EQS si presta ai lunghi (e lussuosi) trasferimenti. Partiamo dalle differenze tra ciclo WLTP e consumi reali rilevati per la maggior parte delle auto elettriche. Possiamo immaginare realisticamente che Mercedes EQS garantisca almeno 500 km di autonomia autostradale d’estate e circa almeno 420 km d’inverno. Ma sappiamo anche che Mercedes EQS disporrà di sistemi molto avanzati di gestione della temperatura del pacco batteria. Oltre a batterie di nuovissima generazione (delle quali non conosciamo la resistenza al freddo). Potrebbe essere persino meglio.

In realtà qualche dato vero già lo abbiamo. Un noto Youtuber (Car Maniac) ha avuto modo di testare un prototipo. Da Stoccarda a Mannheim e ritorno (circa 260 km in autostrada), con temperature vicine allo zero e cruise control impostato a 150 km/h, il prototipo di EQS ha avuto un consumo medio attorno a 25 kWh/100 km. Pari a un range di circa 420/430 km con una carica completa a queste (gelide) temperature.

Ai 150 consumo medio (invernale) di 25 kWh/100 km

Mercedes afferma inoltre che con una ricarica (presso una colonnina Ultra FAST) di soli 30 minuti, è possibile recuperare energia a sufficienza per percorrere altri 380 km alle medesime condizioni. Questo significherebbe poter percorrere in inverno, alla velocità impostata di 150 km/h, ben 800 km con una sola sosta di mezz’ora. E in effetti, nel test sul prototipo, sono stati ricaricati oltre 85 kWh in 31 minuti. Se consideriamo che il test è avvenuto con temperature invernali, interessante sarà capire quanto meglio si comporterà EQS d’estate. È realistico immaginare che, sulle nostre autostrade (a 130 km/h) e alle nostre temperature estive non sia difficile superare i 550/600 km (o forse più) senza aver bisogno di ricarica e, cosa ancora più sbalorditiva, con consumi molto simili a quelli di auto ben meno sofisticate (in molti casi persino inferiori).

Domanda finale: ma tutto questo ha un senso?

Tutto questo è senza dubbio affascinante. Ma, mi domando: è davvero necessario? Davvero abbiamo la necessità di un veicolo che ci consenta percorrenze così estreme senza ricariche intermedie? Quanto ulteriormente migliori potrebbero essere i consumi se la batteria fosse più piccola? E’ difficile dare una risposta. Ma cerco di immedesimarmi anche nel cliente tipo di un’auto di questo livello. Che ha determinate abitudini evidentemente dure a morire e che forse (almeno inzialmente) difficilmente accetterebbe il “compromesso” di una sosta in più. Se questo è il prezzo (ecologico) da pagare perché l’elettrico sia metabolizzato anche da questa tipologia di utente, ben vengano, almeno inizialmente, auto così estreme. In ogni caso il nostro utente si muoverebbe su un’auto molto meno inquinante di una pari Classe S termica. Almeno fino a quando l’ansia da autonomia non sarà più così diffusa e potremo avere auto ancora più leggere ed efficienti. Anche su un modello esclusivo come questo.